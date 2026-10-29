В Атырау стартовал международный конкурс "Алтын домбыра"

В Атырау стартовал XVII международный конкурс индивидуальных исполнителей на домбре и трехструнных народных инструментах "Алтын домбыра" имени народного артиста Казахстана Азидоллы Ескалиева.

В этом году в состязании участвуют 23 исполнителя из России, Беларуси, Узбекистана и Туркменистана, а также из Атырауской области и других регионов страны, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Фото: пресс-служба акимата Атырау

Международный конкурс состоит из двух туров. В первом туре участники должны исполнить кюи "Той бастар", "Жас екпін", "Фантазия", "Шаттық отаны" и "Жігер". Кроме того, они должны исполнить один кюй на свой выбор из произведений современных композиторов.

Фото: пресс-служба акимата Атырау

Во втором туре участники исполнят кюи Курмангазы "Балқаймақ", "Төремұрат" и кюй Дины Нурпеисовой "Өттің дәурен". Исполнители из зарубежных стран выступят с произведениями "Балбырауын", "Рондо", Азидоллы Ескалиева, а также сочинениями казахских композиторов и национальными произведениями своих стран.

Фото: пресс-служба акимата Атырау

Одним из участников конкурса стал Есен Нурасыл, для которого это первое международное состязание. К конкурсу он готовился два месяца.

"Играть на домбре я начал учиться еще в школьные годы. Это мой первый конкурс. На состязании я исполню одно произведение Азидоллы Ескалиева, кюй "Той бастар" и еще один кюй, который будет выбран по жребию", – сказал участник конкурса Есен Нурасыл.