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В Туркестане стартовал республиканский конкурс кюйши "Күй құдіреті", посвященный Национальному дню домбры

люди, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 15:02 Фото: акимат Туркестанской области
В городе Туркестане в рамках празднования Национального дня домбры стартовал республиканский конкурс кюйши "Күй құдіреті", сообщает Zakon.kz.

Конкурс организован с целью популяризации национального искусства кюя, сохранения и развития традиционных исполнительских школ, а также поддержки творческого потенциала талантливых кюйши. В нем принимают участие исполнители из всех регионов Казахстана.

конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 15:02

Фото: акимат Туркестанской области

Республиканский конкурс является одним из ключевых мероприятий, приуроченных к Национальному дню домбры. Он направлен на широкую популяризацию традиционного кюевого искусства, сохранение и передачу национального музыкального наследия будущим поколениям, а также повышение профессионального мастерства молодых исполнителей.

В первом туре участники исполнили произведения Сүгіра Алиулы и Төлегена Момбекова. По итогам выступлений жюри определило лучших исполнителей, прошедших во второй этап конкурса.

конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 15:02

Фото: акимат Туркестанской области

Оценивать мастерство конкурсантов приглашены заслуженный деятель Казахстана, профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Карима Сундеткызы, отличник культуры Республики Казахстан, главный дирижер казахского оркестра народных инструментов имени "Сүгір" Шынгыс Бориулы, а также отличник культуры Республики Казахстан, декан факультета Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой Батырлан Алькеев.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 15:02

Фото: акимат Туркестанской области

Второй этап конкурса состоится сегодня в 18:00 на территории туристического комплекса "Керуен сарай" в Туркестане. В сопровождении казахского оркестра народных инструментов участники исполнят кюй Сүгіра Алиулы, а также произведения Каршыги Ахмедиярова. Кроме того, перед зрителями выступят народная артистка Казахстана Айгуль Улькенбаева и кюйши-композитор Галамат Бейсекожа.

Стоит отметить, что в Туркестанской области по инициативе и при поддержке акима области Нуралхана Кушерова вопросам культуры и духовного развития уделяется особое внимание. В регионе на постоянной основе проводятся айтысы, а также конкурсы термеши и кюйши.

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Айсулу Омарова
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