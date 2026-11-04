#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+12°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+12°
$
453.26
506.7
5.58
Общество

Ипотека, ремонт, оценка квартиры, объявления о продаже – в приложении bcc.kz

Банк ЦентрКредит, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 10:00 Фото: Банк ЦентрКредит
Банк ЦентрКредит интегрировал в мобильное приложение bcc.kz сервис "Недвижимость". В нем собраны услуги, которые нужны при покупке, продаже, аренде и обустройстве жилья: поиск агента, оценка объекта, ипотека, ремонт и переезд.

Перед размещением в разделе каждый специалист проходит проверку документов, модерацию на соответствие квалификации и требованиям.

Обычно на разных этапах покупки жилья приходится искать нескольких специалистов. Теперь все они доступны в одном месте: клиент описывает задачу и параметры объекта, а исполнители присылают предложения с ценой и сроками. Их можно сравнить по рейтингам и отзывам, оставленным по итогам выполненных заказов, выбрать подходящее и подписать договор прямо в приложении. До подписания заявку можно отменить.

В разделе представлены следующие услуги:

  • Агенты по недвижимости – покупка, продажа, сдача и аренда жилья.
  • Оценка недвижимости – официальный отчет для ипотеки, рефинансирования или залогового кредита; готовый документ доступен в приложении.
  • Приемка квартиры – проверка отделки, коммуникаций, окон, дверей и геометрии помещений в новостройке; дефекты фиксируются в официальном отчете, который можно предъявить застройщику. Проверку следует заказывать до подписания акта приема-передачи: после подписания застройщик не обязан устранять выявленные дефекты.
  • Дизайн интерьера – подбор дизайнера по портфолио и стоимости проекта.
  • Уборка и клининг – уборка после ремонта, генеральная, поддерживающая и перед сдачей жилья в аренду.
  • Переезд – грузчики, транспорт и упаковка для переезда любого масштаба.
  • JAÑA ипотека – онлайн-сделка без визита в отделение БЦК: сумма займа до 100 млн теңге, ставка от 5% годовых, подача заявки бесплатна. Процесс включает предварительное одобрение, оценку объекта, финальное одобрение и сделку у нотариуса.
  • Цифровое ОСИ – сервис для жителей жилых комплексов: остатки на счетах ОСИ, выписки с категоризацией расходов, онлайн-голосование с подписанием через ЭЦП, а также автоматическое формирование протоколов собраний с помощью ИИ.
  • Коммерческая недвижимость – витрина офисов, торговых площадей и складов для бизнес-клиентов и ИП с возможностью оформить лизинг через bcc leasing; предварительное одобрение за 60 секунд.

Доступ к сервису бесплатный: клиент оплачивает только выбранную услугу. Цену и сроки определяет исполнитель, условия согласуются напрямую и фиксируются в договоре. Важно учесть, что услуги оказывают партнеры-исполнители, а не банк. В случае спора претензии предъявляются в рамках договора, также можно оставить отзыв.

Раздел доступен пользователям мобильного приложения bcc.kz по всему Казахстану, однако наличие специалистов зависит от города, уточнить это можно при подаче заявки. Чтобы найти раздел, достаточно зайти в bcc.kz, перейти в "Сервисы" и выбрать "Недвижимость".

Банк ЦентрКредит, инструкция, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 10:00

Фото: Банк ЦентрКредит

Подробная информация о разделе доступна на официальном сайте Банка ЦентрКредит.

Универсальная банковская лицензия № 1.1.856.145 от 05.08.2026 г., выданная АРРФР

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Цифровой нотариат доступен в мобильном приложении
10:45, 19 мая 2025
Цифровой нотариат доступен в мобильном приложении bcc.kz
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
11:14, 26 марта 2025
Казахстанцы могут проверить объекты долевого строительства в приложении eGov Mobile
рассрочка квартир
09:56, 01 апреля 2026
Рассрочка на три года: как купить квартиру без ипотеки в Алматы и Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Австрийская бригада арбитров обслужит матч &quot;Аталанта&quot; - &quot;Кайрат&quot; в Лиге конференций
10:19, Сегодня
Австрийская бригада арбитров обслужит матч "Аталанта" - "Кайрат" в Лиге конференций
Елена Рыбакина радуется победе
10:01, Сегодня
"Не отдала ни единого сета": история встреч Рыбакина – Носкова перед стартом WTA Finals
Мераб Двалишвили примет участие в турнире борцовской лиги RAF в Абу-Даби
09:28, Сегодня
Мераб Двалишвили примет участие в турнире борцовской лиги RAF в Абу-Даби
Елена Рыбакина приветствует болельщиков на корте в Токио
09:08, Сегодня
Стала известна первая соперница Рыбакиной на старте Итогового турнира WTA в США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: