Ипотека, ремонт, оценка квартиры, объявления о продаже – в приложении bcc.kz

Банк ЦентрКредит интегрировал в мобильное приложение bcc.kz сервис "Недвижимость". В нем собраны услуги, которые нужны при покупке, продаже, аренде и обустройстве жилья: поиск агента, оценка объекта, ипотека, ремонт и переезд.

Перед размещением в разделе каждый специалист проходит проверку документов, модерацию на соответствие квалификации и требованиям.

Обычно на разных этапах покупки жилья приходится искать нескольких специалистов. Теперь все они доступны в одном месте: клиент описывает задачу и параметры объекта, а исполнители присылают предложения с ценой и сроками. Их можно сравнить по рейтингам и отзывам, оставленным по итогам выполненных заказов, выбрать подходящее и подписать договор прямо в приложении. До подписания заявку можно отменить.

В разделе представлены следующие услуги:

Агенты по недвижимости – покупка, продажа, сдача и аренда жилья.

Оценка недвижимости – официальный отчет для ипотеки, рефинансирования или залогового кредита; готовый документ доступен в приложении.

Приемка квартиры – проверка отделки, коммуникаций, окон, дверей и геометрии помещений в новостройке; дефекты фиксируются в официальном отчете, который можно предъявить застройщику. Проверку следует заказывать до подписания акта приема-передачи: после подписания застройщик не обязан устранять выявленные дефекты.

Дизайн интерьера – подбор дизайнера по портфолио и стоимости проекта.

Уборка и клининг – уборка после ремонта, генеральная, поддерживающая и перед сдачей жилья в аренду.

Переезд – грузчики, транспорт и упаковка для переезда любого масштаба.

JAÑA ипотека – онлайн-сделка без визита в отделение БЦК: сумма займа до 100 млн теңге, ставка от 5% годовых, подача заявки бесплатна. Процесс включает предварительное одобрение, оценку объекта, финальное одобрение и сделку у нотариуса.

Цифровое ОСИ – сервис для жителей жилых комплексов: остатки на счетах ОСИ, выписки с категоризацией расходов, онлайн-голосование с подписанием через ЭЦП, а также автоматическое формирование протоколов собраний с помощью ИИ.

Коммерческая недвижимость – витрина офисов, торговых площадей и складов для бизнес-клиентов и ИП с возможностью оформить лизинг через bcc leasing; предварительное одобрение за 60 секунд.

Доступ к сервису бесплатный: клиент оплачивает только выбранную услугу. Цену и сроки определяет исполнитель, условия согласуются напрямую и фиксируются в договоре. Важно учесть, что услуги оказывают партнеры-исполнители, а не банк. В случае спора претензии предъявляются в рамках договора, также можно оставить отзыв.

Раздел доступен пользователям мобильного приложения bcc.kz по всему Казахстану, однако наличие специалистов зависит от города, уточнить это можно при подаче заявки. Чтобы найти раздел, достаточно зайти в bcc.kz, перейти в "Сервисы" и выбрать "Недвижимость".

Фото: Банк ЦентрКредит

Подробная информация о разделе доступна на официальном сайте Банка ЦентрКредит.

Универсальная банковская лицензия № 1.1.856.145 от 05.08.2026 г., выданная АРРФР

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