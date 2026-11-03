Акмолинская область готовится к энергетическому профициту: что изменится в ближайшие три года

Новые жилые массивы, растущие города и промышленные предприятия требуют все больше электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

Особенно остро этот вопрос стоит в Кокшетау, Косшы и населенных пунктах вблизи столицы. Чтобы регион мог развиваться без ограничений по энергоснабжению, Акмолинская область приступила к масштабному обновлению электросетей и подготовке новых источников генерации. К 2029 году здесь планируют выйти на профицит электрической мощности. О конкретных проектах и сроках их реализации рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ области Бактыбек Жапаев.

Сегодня протяженность электросетей региона составляет около 32 тысяч км. За два года энергетические предприятия отремонтировали более 5 тысяч км линий и около 1 300 подстанций. Износ сетей удалось сократить с 62% до 59%. Следующий этап предусматривает 75 проектов. После их реализации показатель планируют снизить до 57%.

Однако за цифрами ремонта стоит более масштабная задача – обеспечить электричеством новые дома, предприятия и социальные объекты. Потребление растет вместе с экономикой региона, а существующих мощностей уже недостаточно для покрытия всех перспективных потребностей.

Фото: РСК Акмолинской области

За последние годы в области значительно увеличилась нагрузка на энергетическую систему. Это связано с развитием промышленности, агропромышленного комплекса, туризма, а также активным строительством жилья и инфраструктуры. Особенно заметно это в Кокшетау, Косшы, Бурабайском, Аршалынском и Буландынском районах. Поэтому сегодня важно не только поддерживать действующие сети в рабочем состоянии, но и заранее создавать возможности для подключения новых потребителей. Бактыбек Жапаев

Один из ключевых проектов, который должен снять часть ограничений по мощности, связан с подстанцией "Көкше" в Кокшетау. Планируется увеличить ее мощность с 250 до 380 МВА, заменив два автотрансформатора. Завершить работы намерены до начала следующего отопительного сезона. Это позволит обеспечить дополнительным ресурсом Кокшетау, Бурабайский и Зерендинский районы.

Для областного центра это особенно важно с учетом дальнейшего строительства. Уже в следующем году планируется начать реализацию проектов двух новых подстанций. Еще две находятся на этапе проектирования. Также предусмотрена реконструкция действующих подстанций.

Фото: РСК Акмолинской области

Похожая ситуация складывается в Косшы. Здесь завершено проектирование реконструкции двух подстанций, а также строительства шести распределительных пунктов. Кроме того, предусмотрена новая подстанция напряжением. Подготовленные проекты планируется передать Астане для реализации в рамках развития столичной агломерации.

Вопрос надежности электроснабжения касается и сельских территорий. В следующем году планируется завершить строительство около 400 км электросетей в Костомаре Аршалынского района, Кажымукане и Коянды Целиноградского района. Проект затронет около 27 тысяч жителей. Еще ряд проектов по строительству и реконструкции подстанций готовится для Каражара, Фарфорового и Жалтырколя.

В Зерендинском районе разработан проект строительства новых линий. Первый этап охватит 20 населенных пунктов, второй предусматривает еще 11 сел. В общей сложности работы должны улучшить электроснабжение для 17 тысяч жителей.

При этом одних только новых линий и подстанций недостаточно. Региону необходимы собственные источники производства электроэнергии. Главный проект в этом направлении – строительство Кокшетауской теплоэлектроцентрали мощностью 240 МВт. Ее ввод запланирован на 2029 год. ТЭЦ должна стать важным элементом энергетической системы области и снизить зависимость от внешних источников электроэнергии.

Фото: РСК Акмолинской области

Еще один ресурс для покрытия растущего спроса – возобновляемая энергетика. Сейчас в Акмолинской области работают 19 объектов ВИЭ, в том числе 18 ветровых и одна солнечная электростанция.

В 2027-2028 годах планируется запустить еще шесть проектов ветроэлектростанций. Три проекта предполагается реализовать через аукционы, еще три – на основании прямых договоров.

Увеличение собственной генерации имеет принципиальное значение для энергетической безопасности области. Строительство Кокшетауской ТЭЦ и новых ветроэлектростанций в сочетании с модернизацией сетей позволит сформировать необходимый запас мощности. Это даст возможность подключать новых потребителей, создавать условия для реализации инвестиционных проектов и обеспечивать дальнейшее развитие региона. Бактыбек Жапаев

По словам главы управления, целью является выход к 2029 году на профицит электрической мощности в Акмолинской области.