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Общество

В Шымкенте обсудили задачи, поставленные в Послании главой государства

Фото: акимат Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 20:02 Фото: акимат Шымкента
В Шымкенте под председательством акима города Габита Сыздыкбекова состоялось заседание актива города, посвященное обсуждению Послания президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе".

Во встрече приняли участие руководители местных исполнительных и представительных органов, представители интеллигенции, политических партий и общественных организаций.

Открывая заседание, аким города подчеркнул, что Послание главы государства определяет стратегические ориентиры дальнейшего развития страны и ставит перед регионами конкретные задачи по укреплению экономики, модернизации инфраструктуры и повышению качества жизни населения.

Фото: акимат Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 20:02

Фото: акимат Шымкента

По его словам, обозначенные президентом направления требуют последовательной работы на местах и ориентацией на практический результат.

Особое внимание аким города обратил на вопросы развития социальной инфраструктуры, строительства жилья, совершенствования транспортной и энергетической систем, привлечения инвестиций, поддержки предпринимательства и расширения промышленного потенциала Шымкента.

В ходе совещания выступили председатель городского Общественного совета Бухарбай Парманов, член Қазақстан Халық кеңесі Абдез Иманкулов, директор палаты предпринимателей города Шымкента Сабира Адамбекова. Выступающие поделились мнениями по положениям Послания, обозначили актуальные вопросы развития города и внесли предложения по дальнейшей работе в соответствующих отраслях.

Фото: акимат Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 20:02

Фото: акимат Шымкента

Подводя итоги обсуждения, аким города Габит Сыздыкбеков обозначил основные направления дальнейшего развития Шымкента и рассказал о планах на ближайшие годы.

В частности, речь шла о дальнейшем развитии социальной и инженерной инфраструктуры, строительстве объектов образования, здравоохранения, спорта и общественной безопасности, расширении жилищного фонда, модернизации дорожной сети и энергетического комплекса.

Фото: акимат Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 20:02

Фото: акимат Шымкента

Отдельное внимание было уделено инвестиционному развитию города, поддержке предпринимательства, расширению производственного потенциала и созданию новых рабочих мест. Все эти направления призваны укрепить экономику Шымкента и создать условия для дальнейшего повышения качества жизни горожан.

По итогам заседания глава мегаполиса поблагодарил участников за содержательное обсуждение и внесенные предложения, призвал руководителей ответственно подойти к выполнению поставленных задач, обеспечить слаженное взаимодействие и достижение конкретных результатов по каждому направлению.

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Канат Болысбек
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