В области Улытау обсудили вопросы реализации Послания президента

Под председательством акима области Улытау Дастана Рыспекова состоялось совещание по обсуждению Послания президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".

В работе совещания приняли участие руководители государственных органов, депутаты, представители экспертного сообщества, гражданского общества, бизнеса и молодежи.

Депутат областного маслихата Светлана Жумкина подчеркнула, что Послание главы государства является стратегическим документом, определяющим ключевые ориентиры и открывающим новый этап развития страны. Она отметила, что каждое из обозначенных семи приоритетных направлений является важным для будущего страны. В особенности инициативы в области искусственного интеллекта, цифровизации, образования и повышения престижа рабочих профессий создают основу для развития подрастающего поколения.

Фото: пресс-служба акима области Улытау

Руководитель Управления предпринимательства и промышленности области Улытау Данияр Арынгазин поделился показателями инвестиционной ситуации и развития туризма за 7 месяцев 2025 года. Объем инвестиций в экономику региона составил 103,4 млрд тенге, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время реализуется 22 крупных проекта общей стоимостью 937 млрд тенге, которые позволят создать свыше 2 тысяч новых рабочих мест.

В ходе совещания Управление цифровых технологий области Улытау представило информацию о ряде инновационных проектов с применением искусственного интеллекта. Так, проект по цифровизации дорог Жезказгана позволяет выявлять ямы и предлагать установку дорожных знаков.

Фото: пресс-служба акима области Улытау

Система видеомониторинга VisionGuardAI установлена на 11 социальных объектах и обеспечивает безопасность. В "109 едином контакт-центре" благодаря метаплатформе Mindia автоматизируются задачи и ускоряется обработка обращений. Кроме того, система "Протокол" переводит аудиозаписи совещаний в текстовый формат, а ИИ-переводчик обеспечивает качественный перевод государственных документов на казахский и русский языки.

Фото: пресс-служба акима области Улытау

В Улытау Хабе разрабатываются такие инновационные решения, как Scout AI, DocGuard AI, Talapker AI и WorkClock, направленные на повышение эффективности документооборота, образования и производительности труда. Руководитель областного Управления цифровых технологий Ермек Жазылханулы подчеркнул, что искусственный интеллект и цифровизация придают новый импульс развитию региона и повышают качество государственных услуг.

Фото: пресс-служба акима области Улытау

Руководитель областного Управления сельского хозяйства и земельных отношений Алмат Саухимов остановился на задачах по выводу аграрного сектора на новый уровень и эффективному использованию земель. В рамках цифровизации процедуры предоставления земель переведены в электронный формат, а благодаря системе космомониторинга выявляются неиспользуемые участки, которые возвращаются в госсобственность.

В 2023-2025 годах план по возврату неиспользуемых земель перевыполнен, они вновь вовлекаются в оборот. Для обеспечения рационального использования сельхозугодий и предотвращения нарушений создана специальная комиссия, разрабатывающая конкретные предложения.

Туристический гид области Сағдат Мухамбетов отметил исторический и природный потенциал региона, подчеркнув значимость таких сакральных объектов, как мавзолеи Жошы хана и Алаша хана, меловый каньон Акжар, историческое место Булантинской битвы.

Фото: пресс-служба акима области Улытау

По итогам совещания аким области Улытау Дастан Рыспеков поручил заместителям акима и руководителям управлений обеспечить качественную и системную реализацию приоритетных задач, обозначенных в Послании президента, а также утвердить региональный план мероприятий по их исполнению.