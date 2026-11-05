"Сдал экзамен - получил работу": как Казахстан будет готовить инженеров-программистов для крупных компаний

Казахстан внедряет новый подход к подготовке специалистов по компьютерным наукам, который позволяет им претендовать на вакансии в крупных компаниях после сдачи экзамена. Евразийский банк стал первым партнером международного проекта Network School в финансовом секторе, сообщает Zakon.kz.

Стороны подписали в Астане соответствующий меморандум о сотрудничестве, который предусматривает новый формат отбора инженеров-программистов и специалистов по компьютерным наукам. Вместо обычных собеседований и оценки резюме работодатели смогут проверить знания кандидатов на практике. Этот подход называется "Сдай экзамен — получи работу". Основным критерием при приеме на работу будут реальные навыки инженера, подтвержденные экзаменом под наблюдением в очном формате, а не его диплом или предыдущий опыт работы.

За международным проектом "Network School" стоит американский венчурный инвестор Баладжи Шринивасан, ранее занимавший пост технического директора криптовалютной биржи "Coinbase". В рамках проекта, 1 сентября в Астане был открыт кампус на базе Международного ИИ центра "Alem.ai". Стоимость проекта "Network School" оценивается в 2 миллиарда долларов, а среди его инвесторов — крупные венчурные фонды "Polychain Capital" и "Andreessen Horowitz".

Как сам основатель "Network School" объяснил, главная задача проекта – находить талантливых соискателей по всему миру, помогать им развивать востребованные навыки и создавать условия для последующего трудоустройства.

Фото: Евразийский банк

"Мы начнем с компьютерных наук, особенно с кибербезопасности. Мы также хотим понять, какие навыки нужны работодателям, сколько эти навыки стоят на рынке труда, а затем использовать эту информацию для подготовки специалистов. Например, предположим, существует навык программирования на Rust, который стоит 100 долларов в час, и при этом его стоимость растет. Мы обучаем этому навыку студентов. Затем, позже, востребованным становится другой навык, и его почасовая цена растет. В каждом случае цена служит механизмом обратной связи, чтобы студенты могли выбирать непрерывное обучение наиболее ценным навыкам. Чтобы замкнуть этот цикл, нам нужна информация о ценности навыков, потребностях рынка и результатах обучения", – заявил он.

По словам Шринивасана, в образовательное сообщество могут вступить казахстанцы и иностранцы в возрасте от 18 до 80 лет. Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте "Network School" по ссылке ns.com/exam и пройти тестирование. Обучение не привязано к академическому календарю, а его продолжительность зависит от способностей и результатов участника. В среднем подготовка занимает около 100 дней, но некоторым может потребоваться 180 дней или даже год. Обучение завершается очным экзаменом.

Помимо обучения, проект предусматривает пространства для работы и проживания. Он объединяет учебные пространства, коворкинг, проживание и профессиональное сообщество, участники которого могут обмениваться опытом, развивать проекты и находить деловых партнеров.

Именно такой формат и заинтересовал Евразийский банк. Как отметил заместитель председателя правления финансового института Ибрагим Альтамиров, банковская отрасль Казахстана на сегодняшний день является одной из самых технологически развитых отраслей экономики, поэтому потребность в новых специалистах и нетривиальных решениях постоянно растет.

"Современный мир меняется гораздо быстрее, чем мы все привыкли. А если мы не будем идти в ногу со временем, то останемся в роли догоняющих. Это верно не только для банковского сектора, но и для любой другой высокотехнологичной области", – отметил он.

По словам Альтамирова, сотрудничество с "Network School" не ограничится поиском будущих сотрудников. Банк также рассматривает возможности для совместной разработки технологических продуктов, экспертного взаимодействия и обмена опытом. В частности, действующие сотрудники банка смогут принимать участие в образовательных программах и мероприятиях сообщества, чтобы впоследствии применять полученные знания в банковских процессах.

"Ничто не мешает нам отправить в данное сообщество 10, 15, 20 или 30 человек, чтобы можно было обмениваться опытом, повышать свои навыки и внедрять эти знания в банковский процесс", – пояснил представитель банка.

Как подчеркнул Альтамиров, на данном этапе важнее создать устойчивый механизм сотрудничества, который позволит находить новые форматы взаимодействия. Баладжи Шринивасан, в свою очередь, заявил, что работа по отбору кандидатов в Евразийский банк уже началась. По его словам, образовательный проект направил определенное количество потенциальных специалистов и намерен продолжать этот процесс.

Фото: Евразийский банк

В дополнение к кадровому направлению, соглашение предусматривает экспертное консультирование и возможности для дальнейшего взаимодействия в банковской сфере. Евразийский банк рассматривается как потенциальный финансовый партнер для развития экосистемы "Network School" в Казахстане, предоставляя банковские услуги для разработчиков программного обеспечения и технологических компаний. В то же время подписанный документ является рамочным и не предусматривает обязательных финансовых или имущественных взносов со стороны сторон.

Участники встречи уделили отдельное внимание перспективам Казахстана как международного технологического хаба.





"Сегодня новая Кремниевая долина может быть построена за ее пределами. В последнее время многие миллиардеры начали покидать Калифорнию. Кроме того, привлечение талантливых инженеров в США становится все труднее. Тем временем остальной мир продолжает активно расти и развиваться. На наш взгляд, Казахстан, и, в частности, Астана, обладает большим потенциалом в этом направлении. Наше сообщество объединяет участников из Казахстана и других стран, что позволяет привлекать талантливых специалистов со всего мира и создавать условия для их профессионального развития. В ближайшие годы, по нашему мнению, все больше предпринимателей, специалистов и семей будут искать новые места для жизни и работы", – заявил Шринивасан.

Шринивасан выразил надежду, что в Казахстане начнется настоящий "золотой век" талантов, что даст толчок технологическому развитию страны. В свою очередь, представитель Евразийского банка Ибрагим Альтамиров подхватил эту метафору, отметив, что банк намерен предоставить участникам такого "натиска" необходимые "технологические лопаты".

В рамках развития проекта организаторы планируют привлечь в Казахстан сначала тысячу специалистов, а затем увеличить их число до 10 тыс. Ожидается заключение новых соглашений с казахстанскими компаниями. Ожидается, что подробности будут раскрыты позже.