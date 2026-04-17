#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
471.46
555.38
6.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
471.46
555.38
6.18
Спорт

Елена Рыбакина раскрыла, из-за чего сдала экзамен и получила водительские права

Елена Рыбакина, теннисистка , фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 10:30 Фото: Instagram/wta
Ведущая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина раскрыла, что стало для нее стимулом сдать экзамен и получить водительские права, сообщает Zakon.kz.

Об этом, как пишет sports.kz, одна из самых титулованных теннисисток мира, занимающая 2-ю строчку рейтинга WTA, рассказала после победы на старте турнира в Штутгарте (Германия) над россиянкой Дианой Шнайдер (19-я ракетка мира).

Журналисты напомнили Елене, что в 2024 году она выиграла турнир в Штутгарте и получила в подарок от организаторов автомобиль Porsche, но не могла им управлять. В связи с этим у спортсменки спросили, какие у нее новости на этом фронте.

"Ну, победа на турнире дала мне хороший стимул, наконец, сдать экзамены и получить водительские права. Так что теперь они у меня есть, и я наслаждаюсь машиной. Я пользуюсь ею, когда провожу предсезонную подготовку. Мы постоянно на турнирах, поэтому я немного скучаю по вождению, но это потрясающе, и я очень рада вернуться за руль", – ответила Рыбакина.

На вопрос, действительно ли она сдавала экзамен по вождению на Porsche, Елена утвердительно сказала: "Да, сдавала".

Материал по теме

Рыбакиной пожелали белый Porsche на турнире WTA-500 в Штутгарте

Отметим, что уже сегодня, 17 апреля, в четвертьфинале штутгартского турнира лучшая теннисистка Казахстана встретится с канадкой Лейлой Энни Фернандес (25-я ракетка мира).

21 апреля 2024 года Елена Рыбакина стала победительницей турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия). Казахстанка одолела Марту Костюк из Украины со счетом 6:2, 6:2.

Спустя год, в апреле 2025-го, стало известно, что Рыбакина получила водительское удостоверение. Тогда она отмечала, что вождение складывается хорошо. Елена делилась, что во время предсезонной подготовки в Дубае она ездила с командой, всех отвозила и забирала, была своего рода водителем. Это, как подчеркивала теннисистка, замечательное чувство.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: