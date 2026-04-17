Елена Рыбакина раскрыла, из-за чего сдала экзамен и получила водительские права

Ведущая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина раскрыла, что стало для нее стимулом сдать экзамен и получить водительские права, сообщает Zakon.kz.

Об этом, как пишет sports.kz, одна из самых титулованных теннисисток мира, занимающая 2-ю строчку рейтинга WTA, рассказала после победы на старте турнира в Штутгарте (Германия) над россиянкой Дианой Шнайдер (19-я ракетка мира).

Журналисты напомнили Елене, что в 2024 году она выиграла турнир в Штутгарте и получила в подарок от организаторов автомобиль Porsche, но не могла им управлять. В связи с этим у спортсменки спросили, какие у нее новости на этом фронте.

"Ну, победа на турнире дала мне хороший стимул, наконец, сдать экзамены и получить водительские права. Так что теперь они у меня есть, и я наслаждаюсь машиной. Я пользуюсь ею, когда провожу предсезонную подготовку. Мы постоянно на турнирах, поэтому я немного скучаю по вождению, но это потрясающе, и я очень рада вернуться за руль", – ответила Рыбакина.

На вопрос, действительно ли она сдавала экзамен по вождению на Porsche, Елена утвердительно сказала: "Да, сдавала".

Отметим, что уже сегодня, 17 апреля, в четвертьфинале штутгартского турнира лучшая теннисистка Казахстана встретится с канадкой Лейлой Энни Фернандес (25-я ракетка мира).

21 апреля 2024 года Елена Рыбакина стала победительницей турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия). Казахстанка одолела Марту Костюк из Украины со счетом 6:2, 6:2.

Спустя год, в апреле 2025-го, стало известно, что Рыбакина получила водительское удостоверение. Тогда она отмечала, что вождение складывается хорошо. Елена делилась, что во время предсезонной подготовки в Дубае она ездила с командой, всех отвозила и забирала, была своего рода водителем. Это, как подчеркивала теннисистка, замечательное чувство.