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Общество

В Атырау прошел экологический урок для школьников

экологический урок, Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 15:33 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В Атырау в рамках программы "Таза Қазақстан – выбор молодежи" в школе №15 имени Абая Кунанбаева для учащихся 6-7-х классов прошел экологический урок на тему "Охрана окружающей среды". В познавательном мероприятии приняли участие около 50 школьников, сообщает Zakon.kz.

В ходе урока ученикам представили проекты трех команд, ставших победителями экохакатона JerEcoHub. Они посвящены вопросам контроля, сокращения объема отходов и повторного их использования. Знакомясь с проектами, школьники узнали о конкретных способах решения экологических проблем и поняли значимость сортировки и переработки отходов.

По словам координатора проекта Асылханым Ахмуровой, цель подобных встреч – не только рассказать школьникам об экологических проблемах, но и побудить их ответственно относиться к природе в повседневной жизни.


Знакомясь с проектами команд-победителей, школьники увидели, как можно сокращать количество отходов и дарить им вторую жизнь. Наша цель – приобщать молодое поколение к охране окружающей среды, – сказала она.

В ходе урока ученики также поделились своими мыслями и получили ответы на вопросы, касающиеся защиты природы. Ученица школы №15 Адия Капарова рассказала, что узнала много нового о повторном использовании отходов.

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Айсулу Омарова
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