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Общество

Чистота как часть культуры: в Актобе прошла экологическая акция для школьников

Фото: пресс-служба акимата Актюбинкой области, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:52 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В Актобе в рамках общенациональной программы "Таза Қазақстан" состоялось комплексное экологическое мероприятие "Тазалық – мәдениет белгісі", направленное на повышение экологической культуры и формирование ответственного отношения подрастающего поколения к окружающей среде.

Основная цель мероприятия – показать школьникам, что чистота является неотъемлемой частью общественной культуры и важной национальной ценностью. Участникам рассказали об охране окружающей среды, экологической безопасности, устойчивом развитии и личной ответственности каждого человека за состояние природы.

Программа началась с тематической площадки "Дерево чистоты". Школьники отвечали на вопросы об охране окружающей среды, а также записывали свои идеи, мнения и предложения о том, как сделать окружающий мир чище и безопаснее.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинкой области, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:52

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В рамках блока "Аталар сөзі – тазалық көзі" участники приняли участие в конкурсе пословиц и поговорок о чистоте, природе и труде. Такой формат позволил не только проверить знания детей, но и обратить внимание на экологические ценности, которые нашли отражение в народной мудрости.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинкой области, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:52

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Отдельный блок был посвящен раздельному сбору отходов. Школьникам на практике продемонстрировали правила сортировки бытового мусора и объяснили, почему правильное распределение отходов по специализированным контейнерам имеет значение для окружающей среды.

Творческая площадка "Шелекке емес – шеберлікке" показала, что использованные материалы могут получить вторую жизнь. Дети изготовили полезные изделия из различных видов отходов, проявив фантазию и творческий подход.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинкой области, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:52

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Завершилось мероприятие экологическим танцем ECO Dance, который стал ярким финалом программы и еще одним способом привлечь внимание молодежи к вопросам защиты природы.

Главный специалист Департамента экологии по Актюбинской области – государственный экологический инспектор Назия Есказиева отметила важность проведения подобных мероприятий для формирования экологического сознания у детей.

"Чистота – это показатель не только бережного отношения к окружающей среде, но и уровня культуры общества. Сегодняшнее мероприятие способствует формированию у школьников экологической ответственности, гражданского сознания и бережного отношения к природе. Именно благодаря таким воспитательным инициативам мы прививаем подрастающему поколению ценности заботы о родной земле и окружающей среде", – сказала она.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинкой области, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:52

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Экологические инициативы в рамках программы "Таза Қазақстан" помогают вовлекать молодежь в вопросы сохранения окружающей среды и формировать ответственное отношение к чистоте не только общественных пространств, но и родного края в целом.

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Канат Болысбек
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