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Общество

Развитие ВКО и благополучие жителей: депутаты Курултая провели встречи с населением

Фото: пресс-служба акимата ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 18:29 Фото: пресс-служба акимата ВКО
6 ноября депутаты Курултая и члены Қазақстан Халық Кеңесі прибыли с рабочей поездкой в Восточный Казахстан. В ходе встреч с жителями, трудовыми коллективами и молодежью обсуждались задачи, обозначенные главой государства в Послании народу Казахстана.

В центре внимания были вопросы развития социальной и коммунальной инфраструктуры, здравоохранения, науки, предпринимательства и расширения возможностей для молодежи.

В Глубоковском районе депутат Курултая Ерлан Саиров, член Қазақстан Халық Кеңесі Денис Рыпаков и представители государственных органов обсудили с активом района и работниками сфер культуры и спорта актуальные вопросы развития территории. Жители подняли вопросы повышения качества медицинских услуг, ремонта дорог, обеспечения качественной питьевой водой, теплоснабжения и благоустройства сельских населенных пунктов.

Фото: пресс-служба акимата ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 18:29

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Ерлан Саиров отметил, что крупные проекты, реализуемые в регионе, открывают перспективы для превращения Восточного Казахстана в туристический, транспортный и цифровой хаб. Кроме того, он сообщил, что в ближайшие три года на развитие социальной инфраструктуры планируется направить 6,5 трлн тенге. В частности, предусмотрено строительство 70 объектов здравоохранения и 50 объектов в сферах образования, культуры и спорта.

В Риддере депутаты Курултая Олжас Нуралдинов и Жулдыз Данбаева встретились с городским активом, а также коллективами Алтайского ботанического сада и предприятия "Водоканал". В ходе обсуждения затронули промышленный потенциал города, модернизацию теплоэлектроцентрали, а также обеспечение бесперебойной работы водопроводных и канализационных сетей.

Очистные сооружения предприятия "Водоканал" ежедневно обрабатывают 26 тысяч кубометров сточных вод при проектной мощности 34 тысячи кубометров. Для предприятия утверждена инвестиционная программа на 2026-2030 годы.

Фото: пресс-служба акимата ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 18:29

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Во время встречи в Алтайском ботаническом саду речь шла о развитии научных исследований, охране природы и социальном положении работников. Депутаты отметили одну из важных инициатив, обозначенных в Послании – повышение минимальной заработной платы с 85 до 110 тысяч тенге. Ожидается, что это изменение может повлиять на доходы около 1,8 млн граждан.

Специалист отдела науки, мониторинга, экологического просвещения и туризма Алтайского ботанического сада Людмила Винокурова подчеркнула важность инициатив, направленных на повышение благосостояния трудящихся.

"Инициативы, связанные с заработной платой и качеством жизни, касаются каждого человека. Наша работа тесно связана с охраной природы и лесов, а также формированием экологической культуры среди населения. Поэтому задачи, обозначенные в Послании, мы воспринимаем как ориентир для дальнейшей деятельности. Каждый из нас старается ответственно относиться к своему делу", – отметила она.

Кроме этого, в Усть-Каменогорске состоялась встреча с активистами молодежного крыла "Жастар Рухы" и представителями молодежи. Участники обменялись мнениями об участии в гражданских инициативах, социальной ответственности и вкладе молодого поколения в развитие региона.

Фото: пресс-служба акимата ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 18:29

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В целом встречи в Глубоковском районе и Риддере показали, что приоритетные задачи регионального развития напрямую связаны с повседневными потребностями жителей.

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Канат Болысбек
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