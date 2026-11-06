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Общество

Депутаты Курултая обсудили с жителями ВКО приоритеты Послания президента

депутаты Курултая, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 13:19 Фото: пресс-служба акимата ВКО
Депутаты Курултая и члены Қазақстан Халық Кеңесі проводят встречи с населением городов и районов Восточного Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Глубоковском районе состоялась встреча депутата Курултая Ерлана Саирова, члена Қазақстан Халық Кеңесі Дениса Рыпакова и вице-министра национальной экономики РК Армана Касенова с районным активом. В Риддер с рабочим визитом прибыли депутаты Курултая Олжас Нуралдинов и Жулдыз Данбаева, вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров, председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Бауыржан Жусупов и вице-министр энергетики РК Ержан Ертаев.

Участники встреч обсудили реализацию Послания президента "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле" и вопросы социально-экономического развития региона.

"Восточный Казахстан сегодня активно развивается: образованы четыре новых района, строятся два аэропорта, открыт самый высокогорный мост в Казахстане, начал работу уникальный центр гематологии, ведется строительство транспортной развязки в областном центре. Реализуемые проекты позволят региону стать туристическим, транспортным и цифровым хабом, отвечающим экономическим тенденциям XXI века", – отметил Ерлан Саиров.

В ходе встречи рассмотрели вопросы развития экономики, модернизации инфраструктуры и повышения качества жизни населения. По словам депутата, в ближайшие три года на социальную инфраструктуру планируется направить 6,5 трлн тенге, построить 70 объектов здравоохранения и 50 объектов образования, культуры и спорта.

Жители района подняли вопрос нехватки медицинских пунктов в населенных пунктах.

"Этот вопрос необходимо обсудить с Министерством здравоохранения. Нужно строить новые и модернизировать действующие медицинские пункты. Социальную инфраструктуру следует развивать опережающими темпами, учитывая потребности населения", – подчеркнул Ерлан Саиров.

Член Қазақстан Халық Кеңесі Денис Рыпаков отметил важность не только обозначения проблем, но и поиска решений. Среди актуальных вопросов – модернизация коммунальной и социальной инфраструктуры, развитие сел и создание условий для молодежи.

Глубоковский район обладает большим промышленным, сельскохозяйственным и человеческим потенциалом. Вместе с тем состояние коммунальной инфраструктуры требует постоянного внимания, – сказал Денис Рыпаков.

Он подчеркнул значимость надежного теплоснабжения, ремонта дорог, уличного освещения, благоустройства сел и обеспечения качественной питьевой водой.

Риддер, население, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 13:19

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В Риддере особое внимание уделили промышленному потенциалу и развитию городской инфраструктуры. Олжас Нуралдинов отметил, что город остается важным промышленным центром, вносящим вклад в экономику региона и страны.

"Риддер развивается, строятся горнолыжные базы, совершенствуется инфраструктура. Горнодобывающая отрасль по-прежнему имеет большое значение. Вместе с тем необходимо ускорить модернизацию теплоэлектроцентрали и привести в порядок городскую инфраструктуру", – сказал депутат.

Он также рассказал о социальных и инфраструктурных инициативах, предусмотренных Посланием президента.

Депутат Курултая Жулдыз Данбаева, имеющая многолетний опыт работы в медицине, акцентировала внимание на развитии здравоохранения. В Риддере недавно открыли больницу на 200 коек и поликлинику на 500 посещений, однако нехватка медицинских кадров остается актуальной проблемой.

"Одна из главных задач – повышение заработной платы медицинских работников на 40%. Также планируется строительство перинатальных центров и городских больниц. Учитывая, что ежегодно в стране рождается 330 тысяч детей, развитие перинатальной инфраструктуры особенно важно", – отметила Жулдыз Данбаева.

Вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров рассказал о задачах по развитию транспортной отрасли, обозначенных в Послании Президента от 28 октября 2026 года. Среди приоритетов – повышение качества дорог, развитие логистики, поддержка отечественных перевозчиков, модернизация пунктов пропуска и цифровизация услуг.

"Казахстан должен стать полноценным транспортно-логистическим центром Евразии. Для этого необходимо развивать международные транспортные коридоры и совершенствовать внутреннюю и региональную инфраструктуру", – подчеркнул Максат Калиакпаров.

Жители Риддера также задали вопросы о транспортном сообщении с Усть-Каменогорском. Вице-министр пообещал передать их соответствующим подрядным организациям.

Кроме того, Олжас Нуралдинов рассказал о мерах поддержки предпринимательства. По его словам, со следующего года планируется ввести трехлетний мораторий для малого и микробизнеса.

Встречи в Глубоковском районе и Риддере охватили широкий круг вопросов – от развития социальной и коммунальной инфраструктуры до поддержки промышленности и предпринимательства. Диалог с жителями позволил обозначить актуальные проблемы и определить дальнейшие шаги по реализации задач, поставленных главой государства.

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Айсулу Омарова
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