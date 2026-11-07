Как в Экибастузе создают крупнейший цифровой кластер Центральной Евразии

В Экибастузе продолжается строительство "Долины центров обработки данных" (ЦОД). Проект предусматривает поэтапное создание вычислительного кластера общей мощностью до одного гигаватта. Он должен стать частью цифровой инфраструктуры Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Инициатива реализуется по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Ее задача – создать в стране инфраструктуру для хранения и обработки больших объемов информации, облачных сервисов и развития технологий искусственного интеллекта.

Проект рассчитан на несколько этапов. Как сообщили в акимате Павлодарской области, до конца первого полугодия 2027 года планируется подготовить инженерную инфраструктуру и построить первый центр обработки данных мощностью 125 МВт.

В дальнейшем, с 2029 по 2033 год, намерены вводить следующие объекты. После завершения всех этапов мощность кластера должна составить один гигаватт, а количество центров обработки данных достигнуть десяти.

"В период с 2029 по 2033 год предусмотрен последовательный ввод последующих объектов. По завершении всех этапов общая мощность кластера достигнет 1 ГВт, на его территории будут размещены до десяти современных центров обработки данных", – отметил глава региона Асаин Байханов во время выездного совещания по проекту.

Для строительства определили земельный участок площадью 177 гектаров. Из них 124,4 гектара отведены под объекты первой очереди. Еще около 1 300 гектаров в районе Экибастузской ГРЭС-1 зарезервировали для возможного расширения кластера.

Строительство уже перешло в активную фазу. По информации Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, на объекте задействованы свыше 300 рабочих и 60 единиц специальной техники.

Работы ведутся одновременно на нескольких участках. Строители возводят основные корпуса вычислительной инфраструктуры, энергоцентры, административно-бытовой комплекс, контрольно-пропускные пункты и инженерные объекты.

Завершается основной объем вертикальной планировки, ведутся бетонные работы, монтаж металлоконструкций, устройство фундаментов, ограждающих конструкций и инженерных сетей.

После завершения строительной части предстоит установить технологическое и инженерное оборудование, провести пусконаладочные работы и комплексные испытания. Монтаж оборудования запланирован на период с января по июнь 2027 года.

На первом этапе проекта уже привлечено финансирование и заключены договоры на проектирование и строительство необходимой инфраструктуры. Для последующего расширения цифрового кластера потребуются дополнительные инвестиции. Среди рассматриваемых вариантов – проектное финансирование, выпуск облигаций, привлечение кредитов международных финансовых организаций и коммерческих банков.

Один из ключевых вопросов реализации проекта – обеспечение стабильного электроснабжения. Центры обработки данных представляют собой комплексы серверного оборудования, которое непрерывно хранит и обрабатывает информацию. Для их работы необходимы значительные объемы электроэнергии, резервные источники питания и высокая надежность энергосистемы.

Для первого объекта уже определили схему электроснабжения. Электроэнергию планируют подавать от Экибастузской ГРЭС-1. Для этих целей приобретена подстанция мощностью 215 МВт.

Однако при увеличении вычислительных мощностей потребуется дальнейшее развитие энергетической инфраструктуры. Речь идет об установке дополнительного трансформаторного оборудования, а также о расширении распределительных сетей.

Сейчас схема внешнего электроснабжения проходит согласование. Усиление энергетической инфраструктуры намерены проводить поэтапно, синхронизируя его с вводом новых мощностей.

Таким образом, развитие цифрового кластера будет напрямую связано с возможностями местной энергосистемы обеспечивать растущую нагрузку.

Еще один важный аспект – водопотребление и экологическая нагрузка. Серверное оборудование при постоянной работе выделяет большое количество тепла, поэтому для ЦОДов необходимы эффективные системы охлаждения.

В проекте предусмотрели замкнутую систему жидкостного охлаждения для высокоплотного оборудования. В ней используется специально подготовленный теплоноситель, который циркулирует внутри системы. Такой подход позволяет отводить тепло без постоянного забора воды и сброса охлаждающей жидкости.

Специалисты поясняют, что тепло от серверов через теплообменники будет передаваться во внешний контур, а затем отводиться с помощью сухих наружных охладителей.

Возможность повторного использования выделяемого тепла также рассматривается, однако для этого потребуется отдельно оценить температурные параметры теплоносителя и экономическую целесообразность такого решения.

Для Павлодарской области строительство "Долины ЦОДов" означает появление крупного потребителя электроэнергии и развитие нового направления экономики. Помимо налоговых поступлений, реализация проекта может обеспечить заказами строительные, монтажные, энергетические и инженерные организации.

При этом значение инициативы выходит за пределы одного региона. Развитие центров обработки данных рассматривается как часть государственной стратегии Digital Qazaqstan до 2029 года, которая предусматривает расширение цифровых платформ, телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение искусственного интеллекта и подготовку специалистов.

В Послании народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" Касым-Жомарт Токаев также обозначил развитие ИИ, цифровой инфраструктуры и человеческого капитала среди приоритетных направлений.

В перспективе Экибастузский кластер должен стать площадкой для размещения крупных вычислительных мощностей и привлечения международных технологических компаний. Один из ожидаемых эффектов – возможность использовать энергетический потенциал региона для развития экспорта цифровых услуг.