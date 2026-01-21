Стали известны подробности создания ЦОД-долины в Экибастузе

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 21 января 2026 года на заседании правительства рассказал о параметрах проекта ЦОД-долины в Экибастузе, включая площадку, инфраструктуру и модели участия инвесторов и меры господдержки, сообщает Zakon.kz.

Коняшкин отметил, что в рамках пятого заседания Национального Курултая глава государства оценил проект "Долина центра обработки данных" как разумную инициативу.

"В качестве пилотной локации для размещения долины центров обработки данных выбран город Экибастуз Павлодарской области. Акиматом резервируется земельный участок общей площадью 200 гектар. Проект требует комплексного подведения базовой инфраструктуры, включая водоснабжение, подъездные дороги, телекоммуникационные сети и электроснабжение. Проект закладывает основу для формирования в стране международного хаб-центра обработки данных и облачной ИИ-инфраструктуры, обеспечивает привлечение ведущих hyperscaler-компаний, способствует созданию высокооплачиваемых квалифицированных рабочих мест, а также формирует условия для наращивания экспорта вычислительных и цифровых услуг", – озвучил он.

Коняшкин рассказал, что в рамках проекта предусмотрены гибкие модели участия, учитывающие различные инвестиционные стратегии и уровень подготовки инвесторов.

"Такой подход позволяет привлекать инвесторов, технологические компании и поставщиков облачных услуг. Первая модель предусматривает предоставление инвестору земельного участка с зарезервированной энергетической мощностью для строительства ЦОД "с нуля". Вторая модель предполагает использование объектов формата с готовым каркасом и базовыми инженерными системами, что обеспечивает ускоренное развертывание инфраструктуры и снижение проектных рисков. Третья модель реализуется в формате аренды серверных мощностей по принципу Zero CAPEX и ориентирована на участников без капитальных инвестиций в инфраструктуру", – перечислил первый вице-министр ИИ и цифрового развития.

С его слов, четвертая модель включает предоставление управляемых ИИ и облачных сервисов с доступом к высокопроизводительным вычислительным кластерам, обеспечивая максимально быстрый запуск без владения инфраструктурой.

"Совокупность данных моделей способствует ускоренному развитию экосистемы искусственного интеллекта в Казахстане, формируя универсальную платформу для внедрения решений по инвестициям и искусственному интеллекту. В рамках первой модели в качестве дополнительного условия для инвесторов предусмотрен приоритетный закуп продукции отечественных товаропроизводителей. Для инвесторов предусмотрены налоговые преференции по принципу специальной экономической зоны", – дополнил Ростислав Коняшкин.

20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая сообщил о планах по созданию ЦОД-долины в Павлодарской области и подчеркнул необходимость опережающего ввода новых энергетических мощностей.