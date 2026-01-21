#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
507.05
594.82
6.51
Общество

Стали известны подробности создания ЦОД-долины в Экибастузе

Экибастуз, виды города Экибастуз, город Экибастуз, виды Экибастуза, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 11:17 Фото: wikimedia/Alinu0102
Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 21 января 2026 года на заседании правительства рассказал о параметрах проекта ЦОД-долины в Экибастузе, включая площадку, инфраструктуру и модели участия инвесторов и меры господдержки, сообщает Zakon.kz.

Коняшкин отметил, что в рамках пятого заседания Национального Курултая глава государства оценил проект "Долина центра обработки данных" как разумную инициативу.

"В качестве пилотной локации для размещения долины центров обработки данных выбран город Экибастуз Павлодарской области. Акиматом резервируется земельный участок общей площадью 200 гектар. Проект требует комплексного подведения базовой инфраструктуры, включая водоснабжение, подъездные дороги, телекоммуникационные сети и электроснабжение. Проект закладывает основу для формирования в стране международного хаб-центра обработки данных и облачной ИИ-инфраструктуры, обеспечивает привлечение ведущих hyperscaler-компаний, способствует созданию высокооплачиваемых квалифицированных рабочих мест, а также формирует условия для наращивания экспорта вычислительных и цифровых услуг", – озвучил он.

Коняшкин рассказал, что в рамках проекта предусмотрены гибкие модели участия, учитывающие различные инвестиционные стратегии и уровень подготовки инвесторов.

"Такой подход позволяет привлекать инвесторов, технологические компании и поставщиков облачных услуг. Первая модель предусматривает предоставление инвестору земельного участка с зарезервированной энергетической мощностью для строительства ЦОД "с нуля". Вторая модель предполагает использование объектов формата с готовым каркасом и базовыми инженерными системами, что обеспечивает ускоренное развертывание инфраструктуры и снижение проектных рисков. Третья модель реализуется в формате аренды серверных мощностей по принципу Zero CAPEX и ориентирована на участников без капитальных инвестиций в инфраструктуру", – перечислил первый вице-министр ИИ и цифрового развития.

С его слов, четвертая модель включает предоставление управляемых ИИ и облачных сервисов с доступом к высокопроизводительным вычислительным кластерам, обеспечивая максимально быстрый запуск без владения инфраструктурой.

"Совокупность данных моделей способствует ускоренному развитию экосистемы искусственного интеллекта в Казахстане, формируя универсальную платформу для внедрения решений по инвестициям и искусственному интеллекту. В рамках первой модели в качестве дополнительного условия для инвесторов предусмотрен приоритетный закуп продукции отечественных товаропроизводителей. Для инвесторов предусмотрены налоговые преференции по принципу специальной экономической зоны", – дополнил Ростислав Коняшкин.

20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая сообщил о планах по созданию ЦОД-долины в Павлодарской области и подчеркнул необходимость опережающего ввода новых энергетических мощностей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Назначен первый вице-министр ИИ и цифрового развития Казахстана
16:39, 23 декабря 2025
Назначен первый вице-министр ИИ и цифрового развития Казахстана
Беспилотное такси в Казахстане: Минцифры назвало возможных партнеров
11:46, 06 января 2026
Беспилотное такси в Казахстане: Минцифры назвало возможных партнеров
Какие нарушения информационной безопасности допускали госорганы, объяснили в Минцифры
12:25, 06 января 2026
Какие нарушения информационной безопасности допускали госорганы, объяснили в Минцифры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: