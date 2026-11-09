Цифровой щит Алматы: как акимат защищает персональные данные горожан

С начала 2026 года системы акимата Алматы зафиксировали 74 тысячи событий информационной безопасности. Какие угрозы оказались наиболее опасными, удалось ли хакерам похитить данные и куда обращаться при их утечке, выяснял Zakon.kz.

Алматы, в котором проживают около 2,5 миллиона человек, – самый цифровизированный город Центральной Азии. Здесь ежедневно работают десятки государственных информационных систем, обрабатываются огромные массивы данных, а электронные сервисы стали привычной частью городской жизни. Но чем активнее развивается цифровая инфраструктура, тем серьезнее требования к ее безопасности.

О том, как устроена защита городских информационных систем, каких результатов удалось добиться в 2026 году и что делать жителям при незаконном использовании их персональных данных, рассказали представители управления цифровизации Алматы.

Почему хакеры охотятся за данными акимата

Первым нашим собеседником стал заместитель руководителя Управления цифровизации Алматы Алмас Койтанов.

– Какие информационные системы Алматы сегодня защищены и насколько масштабна эта работа?

– Сегодня весь контур акимата Алматы находится под единой защитой. Это аппарат акима, все городские управления и восемь районных акиматов.

За каждым электронным сервисом для горожан стоит большая инфраструктура: квалифицированные сотрудники, серверы, сетевое оборудование, размещенное более чем на десяти площадках. Мониторинг ведется круглосуточно, без выходных и праздников.

Данные акимата представляют интерес для злоумышленников сразу по нескольким причинам. Получив доступ к информационным системам, они будут иметь доступ к служебной информации, что может нарушить работу городских электронных сервисов.

Один из наиболее распространенных способов – фишинговые письма и ссылки, также фиксируются попытки запуска вредоносного или несанкционированного программного обеспечения на рабочих компьютерах. Еще одна распространенная угроза – автоматическое сканирование сети ботами в поисках уязвимостей.

Поэтому мы защищаем не только внешний периметр, но и каждый компьютер внутри сети. Кроме того, регулярно обучаем сотрудников правилам информационной безопасности.

74 тысячи событий – и ни одного успешного взлома

О том, с какими конкретно угрозами сталкивается эта инфраструктура, мы поговорили с руководителем отдела информационной безопасности Управления цифровизации Алматы Нуржаном Нургыйсаевым.

– Сколько киберинцидентов зафиксировано в 2026 году? Удалось ли злоумышленникам проникнуть в информационные системы акимата или похитить какие-либо сведения?

– За 2026 год не было ни одного успешного взлома, утечки данных или сбоя критических сервисов акимата. Все попытки остановлены на ранних стадиях.

С начала года система мониторинга проанализировала более 74 тысяч событий информационной безопасности, в среднем около 6,8 тысячи в месяц. Большинство из них – обычный рабочий поток, а реальные угрозы система выделяет и передает специалистам.

– Как устроена система защиты? Что происходит, когда обнаруживается подозрительная активность?

– Защита построена в несколько уровней, и работа по защите компьютеров от взлома идет непрерывно.

На входе в сеть работают межсетевые экраны нового поколения. Они отсекают вредоносный трафик и ботов. На компьютерах сотрудников установлена защита класса EDR (Endpoint Detection and Response). Это система обнаружения киберугроз и реагирования на них непосредственно на компьютерах сотрудников. В отличие от обычного антивируса, она выявляет не только известные вирусы, но и подозрительное поведение программ, например попытки похитить пароли, получить несанкционированный доступ к файлам или передать данные злоумышленникам. При обнаружении угрозы EDR может заблокировать вредоносный процесс и изолировать зараженный компьютер от корпоративной сети.

Круглосуточный мониторинг обеспечивает система SIEM (Security Information and Event Management). Она собирает события со всей инфраструктуры и помогает заметить атаку до того, как она нанесет ущерб.

Отдельное внимание уделяется контролю доступа. Права администраторов строго ограничены. Учетные записи уволенных и переведенных сотрудников блокируются совместно с кадровыми службами.

Кроме того, каждый месяц весь внутренний и внешний периметр проверяют сканеры на наличие уязвимостей. Найденные проблемы устраняются по обязательным предписаниям.

Отдельно подчеркну: каждая информационная система акимата обязательно проходит испытания на соответствие требованиям информационной безопасности. Пока система их не прошла, она не может работать с данными горожан.

Кто имеет доступ к персональным данным алматинцев?

– Персональные данные жителей хранятся и обрабатываются только в системах, которые прошли обязательные испытания по информационной безопасности. Доступ к ним есть только у сотрудников, которым он необходим по работе. Это один из основных принципов защиты персональной информации, – продолжает Алмас Койтанов.

Кроме того, акимат в пределах своей компетенции ведет работу в сфере государственного контроля за защитой персональных данных.

– А если человек подозревает, что его персональные данные незаконно использует какая-либо организация? Может ли он обратиться непосредственно в акимат?

– Да, если житель считает, что его данные используются незаконно, он может обратиться с соответствующим заявлением. Например, если речь о незаконном использовании персональных данных, можно подать официальное обращение через e-Otinish.

С начала 2026 года рассмотрено примерно 4 400 заявлений граждан. Работа в этом направлении ведется постоянно.

Отметим, что акимат постоянно проводит мероприятия по противодействию киберугрозам для жителей города. Так, 23 октября 2026 года на встречу со специалистами по теме "Кибергигиена: защита в цифровом мире", пришли более 180 школьников, студентов и жителей города. Эксперты MSSP.GLOBAL, Kaspersky и ЦАРКА разобрали с участниками реальные схемы фишинга и телефонного мошенничества.