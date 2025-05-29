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Право

Какие персональные данные являются общедоступными, а какие нет: разъяснение

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 11:20 Фото: freepik
В Комитете по информационной безопасности МЦРИАП разъяснили, какие персональные данные являются общедоступными, а какие ограниченного доступа, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно статье 6 закона "О персональных данных и их защите", персональные данные по доступности подразделяются на общедоступные и ограниченного доступа.

"Общедоступными персональными данными являются персональные данные или сведения, на которые в соответствии с законами республики не распространяются требования соблюдения конфиденциальности, доступ к которым является свободным с согласия субъекта", – пояснили в комитете.

Персональными данными ограниченного доступа являются данные, доступ к которым ограничен законодательством РК. Так, к таким персональным данным ограниченного доступа относятся личная, семейная, налоговая, банковская, коммерческая, тайна медицинского работника и иная охраняемая законом тайна, а также любые сведения с грифом конфиденциальности, содержащие персональные данные.

К примеру, использование Ф.И.О., ИИН и электронной почты являются общедоступными персональными данными при их использовании отдельно от какой-либо тайны. При этом Ф.И.О., ИИН и электронная почта в сочетании с финансовой тайной, тайной медицинского работника и иной охраняемой законом тайной будут отнесены к персональным данным ограниченного доступа.

Вместе с тем в ведомстве заметили, что номер телефона без привязки к дополнительным данным (полного Ф.И.О., ИИН и т.д.) не позволяет идентифицировать конкретное физическое лицо и, соответственно, не является персональными данными. 

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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