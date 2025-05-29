Какие персональные данные являются общедоступными, а какие нет: разъяснение
Так, согласно статье 6 закона "О персональных данных и их защите", персональные данные по доступности подразделяются на общедоступные и ограниченного доступа.
"Общедоступными персональными данными являются персональные данные или сведения, на которые в соответствии с законами республики не распространяются требования соблюдения конфиденциальности, доступ к которым является свободным с согласия субъекта", – пояснили в комитете.
Персональными данными ограниченного доступа являются данные, доступ к которым ограничен законодательством РК. Так, к таким персональным данным ограниченного доступа относятся личная, семейная, налоговая, банковская, коммерческая, тайна медицинского работника и иная охраняемая законом тайна, а также любые сведения с грифом конфиденциальности, содержащие персональные данные.
К примеру, использование Ф.И.О., ИИН и электронной почты являются общедоступными персональными данными при их использовании отдельно от какой-либо тайны. При этом Ф.И.О., ИИН и электронная почта в сочетании с финансовой тайной, тайной медицинского работника и иной охраняемой законом тайной будут отнесены к персональным данным ограниченного доступа.
Вместе с тем в ведомстве заметили, что номер телефона без привязки к дополнительным данным (полного Ф.И.О., ИИН и т.д.) не позволяет идентифицировать конкретное физическое лицо и, соответственно, не является персональными данными.