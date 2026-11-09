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Общество

Снегопады и гололед: полиция оценила готовность Алматы к зиме

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 14:51 Фото: Zakon.kz
В Алматы продолжается подготовка к зимнему периоду. Сотрудники административной полиции совместно с представителями местных исполнительных органов проверяют готовность дорожных организаций к снегопадам и гололеду, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 ноября 2026 года, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) мегаполиса:

"На сегодняшний день обследованы 10 подрядных организаций. Протяженность улично-дорожной сети города составляет 3 145 километров. Для зимнего содержания дорог предусмотрено более 1 100 единиц специализированной техники и привлечено свыше 3 200 дорожных рабочих".

В ведомстве заверили, что полиция обеспечивает сопровождение снегоуборочной техники при необходимости, а также круглосуточное взаимодействие с коммунальными службами для оперативного реагирования на изменения погодных условий.

Как отметил заместитель начальника Управления административной полиции ДП Алматы Жанибек Ускембаев, подготовка к зимнему периоду – это, прежде всего, вопрос безопасности дорожного движения.

"Наша общая задача – обеспечить слаженную работу всех задействованных служб, своевременную уборку снега и обработку дорог в условиях неблагоприятной погоды. Полиция со своей стороны обеспечивает взаимодействие с коммунальными организациями, при необходимости выделяет наряды для сопровождения специализированной техники и принимает меры по обеспечению безопасности всех участников дорожного движения", – резюмировал он.

Ранее синоптики предупредили, что погода в Алматы резко изменится в ближайшие дни. Согласно прогнозу, город накроют осадки в виде дождей и снегопадов, а температура воздуха ночью опустится до -1°C. Подробнее о погоде в южной столице на 9, 10, 11, 12 и 13 ноября 2026 года можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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