Полиция Алматы обратилась к водителям из-за снегопада
Фото: Zakon.kz
Департамент полиции (ДП) Алматы 2 февраля 2024 года обратился к участникам дорожного движения из-за снегопада, сообщает Zakon.kz.
В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде снега стражи порядка Алматы призывают участников дорожного движения к усилению мер безопасности.
"Преимущественно это обращение адресуется к водительскому составу города, которые управляют средством повышенной опасности. Призываем их к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности".Пресс-служба ДП Алматы
Это обращение, как отметила полиция мегаполиса, "сейчас очень актуально и поможет избежать происшествий с необратимыми последствиями на дорогах города".
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