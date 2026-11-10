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Общество

Отмена пособий и фейки: в Минтруда разъяснили, как работает калькулятор благосостояния

женщина, сотовый телефон, благосостояние, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 14:25 Фото: gov.kz
Получатели пособий в Казахстане могут узнать предварительную оценку благосостояния своей семьи, не выходя из дома. Для этого в приложении eGov Mobile доступен специальный "Калькулятор оценки благосостояния", сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) сегодня, 10 ноября 2026 года, подробно рассказали, как работает "Калькулятор оценки благосостояния" и какие данные он учитывает.

В ведомстве подчеркивают, калькулятор доступен только получателям пособий.

Также отмечено, что сервис работает на казахском, русском и английском языках. Пользоваться им можно неоднократно: например, чтобы проверить введенные данные или повторить расчет.

Как уточнили специалисты, после авторизации часть сведений загружается автоматически из государственных баз данных.

Это пол и возраст пользователя, зарегистрированные на его имя автомобили, коммерческий транспорт, сельскохозяйственная техника, недвижимость, земельные участки и участие в бизнесе.

"Вводить эти данные заново не нужно, достаточно проверить их на актуальность".Пресс-служба МТСЗН РК

Другую информацию гражданин указывает самостоятельно: сведения о проживающих вместе с ним членах семьи, их трудоустройстве, наличии инвалидности или хронических заболеваний, кредитах и имуществе.

Дома, автомобили и земельные участки указываются отдельно для каждого члена семьи, а общий среднемесячный доход семьи, включая премии и надбавки, – одной суммой.

Есть примечательный факт: результат зависит от того, насколько полно и правильно введены данные.

"Если не указать кого-то из членов семьи, забыть о доходах или имуществе, предварительная оценка может получиться неточной. Поэтому перед расчетом важно еще раз проверить состав семьи и все заполненные сведения".Пресс-служба МТСЗН РК

Если калькулятор показывает, например, автомобиль, который уже продан, или другое неактуальное имущество, данные можно изменить прямо в сервисе. Но такие правки используются только для предварительного расчета и не меняют сведения в государственных базах.

Для того, чтобы исправить официальную информацию, необходимо обратиться в уполномоченный орган через портал eGov.kz или приложение eGov Mobile либо в территориальный департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по месту проживания.

В Министерстве также настоятельно просят не использовать калькуляторы благосостояния, распространяемые в социальных сетях, поскольку они не являются официальными сервисами и могут содержать недостоверную информацию.

скрин калькулятора, фейк, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 14:25

Фото: gov.kz

"Для получения корректных результатов пользуйтесь исключительно официальным Калькулятором благосостояния в приложении eGov Mobile".Пресс-служба МТСЗН РК

Уже после расчета пользователь может ознакомиться с предварительным результатом и сообщить, согласен ли он с ним.

При этом, напомнили в ведомстве, важно различать предварительный расчет и официальное решение о выплате.

Калькулятор носит исключительно справочный характер. Показанный результат не означает, что пособие назначат, изменят или прекратят.

"Согласие или несогласие с результатом, оценка сервиса и оставленный отзыв также никак не влияют на назначение, размер или продолжение выплат. Пользование калькулятором не является заявлением об отказе от пособия и не может стать основанием для его отмены или приостановления".Пресс-служба МТСЗН РК

В Казахстане калькулятор категорий благосостояния населения запустили 16 октября 2026 года. О том, что делать казахстанцам в случае ошибки калькулятора, можете узнать здесь.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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