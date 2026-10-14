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Общество

Калькулятор категорий благосостояния появится в Казахстане

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 14:41 Фото: pexels
Министр финансов Мади Такиев на брифинге в Курултае 14 октября 2026 года сообщил, что на сайте Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК появится калькулятор, с помощью которого казахстанцы смогут узнать свою категорию благосостояния, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались у членов правительства, проверяли ли они, к какой категории благосостояния – А или Б – относятся.

"Честно говоря, не проверял. По-моему, Минтруда еще не разместило калькулятор", – ответил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Журналисты уточнили, актуальны ли распространяемые в социальных сетях таблицы с распределением граждан по категориям. Депутат Ольга Перепечина пояснила, что в них информация недостоверна.

Мади Такиев пояснил, что на сайте Минтруда появится специальный калькулятор, с помощью которого каждый сможет определить свою категорию.

На вопрос, собираются ли они сами проверить, к какой категории относятся, Мади Такиев ответил: "Проверим, конечно, обязательно". Серик Жумангарин добавил: "Проверим. Почему нет?".

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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