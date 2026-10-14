Калькулятор категорий благосостояния появится в Казахстане
Представители СМИ поинтересовались у членов правительства, проверяли ли они, к какой категории благосостояния – А или Б – относятся.
"Честно говоря, не проверял. По-моему, Минтруда еще не разместило калькулятор", – ответил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.
Журналисты уточнили, актуальны ли распространяемые в социальных сетях таблицы с распределением граждан по категориям. Депутат Ольга Перепечина пояснила, что в них информация недостоверна.
Мади Такиев пояснил, что на сайте Минтруда появится специальный калькулятор, с помощью которого каждый сможет определить свою категорию.
На вопрос, собираются ли они сами проверить, к какой категории относятся, Мади Такиев ответил: "Проверим, конечно, обязательно". Серик Жумангарин добавил: "Проверим. Почему нет?".
Ранее министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал, какие данные будут учитывать при определении уровня благосостояния семьи и назначении мер господдержки.