Stadler выплатит КТЖ компенсацию за задержку новых вагонов

Заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Ануар Ахметжанов на брифинге в Астане 11 ноября 2026 года высказался о возможности выплаты компенсации компанией Stadler за срыв сроков запуска соответствующих вагонов, передает корреспондент Zakon.kz.

Ануар Ахметжанов сообщил, что между КТЖ и Stadler имеется договор купли-продажи, а также поставки вагонов.

"Мы достигли договоренности, в соответствии с условиями контакта такая компенсация будет выплачена. Есть определенные процедуры, надо подать (документы. – Прим. ред.), но в целом соглашение есть, оно подписано и будет реализовано", – добавил он.

Он не стал говорить, о какой сумме идет речь, ссылаясь на коммерческую тайну.

Коммерческий директор ТОО "Штадлер Казахстан" Сергей Леонтьев в свою очередь объяснил причину задержек.

"Те дополнительные настройки, которые потребовались в отданных системах вагонов, были приведены. После этого проводились дополнительные испытания, которые проконтролировали обе стороны, и после того, как мы пришли к единым результатам, что они абсолютно безопасны, комфортны, после этого вагоны были переданы нашим заказчикам и вышли на маршрут. На сегодняшний день все затраты, которые возникли в связи с этими дополнительными испытаниями, компания Stadler взяла на себя", – заверил он.



Ранее Ануар Ахметжанов рассказал о планах расширить сеть пассажирских перевозок.