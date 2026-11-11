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Общество

Stadler выплатит КТЖ компенсацию за задержку новых вагонов

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 15:35 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Ануар Ахметжанов на брифинге в Астане 11 ноября 2026 года высказался о возможности выплаты компенсации компанией Stadler за срыв сроков запуска соответствующих вагонов, передает корреспондент Zakon.kz.

Ануар Ахметжанов сообщил, что между КТЖ и Stadler имеется договор купли-продажи, а также поставки вагонов.

"Мы достигли договоренности, в соответствии с условиями контакта такая компенсация будет выплачена. Есть определенные процедуры, надо подать (документы. – Прим. ред.), но в целом соглашение есть, оно подписано и будет реализовано", – добавил он.

Он не стал говорить, о какой сумме идет речь, ссылаясь на коммерческую тайну.

Коммерческий директор ТОО "Штадлер Казахстан" Сергей Леонтьев в свою очередь объяснил причину задержек.

"Те дополнительные настройки, которые потребовались в отданных системах вагонов, были приведены. После этого проводились дополнительные испытания, которые проконтролировали обе стороны, и после того, как мы пришли к единым результатам, что они абсолютно безопасны, комфортны, после этого вагоны были переданы нашим заказчикам и вышли на маршрут. На сегодняшний день все затраты, которые возникли в связи с этими дополнительными испытаниями, компания Stadler взяла на себя", – заверил он.


Ранее Ануар Ахметжанов рассказал о планах расширить сеть пассажирских перевозок.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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