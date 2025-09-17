Высокоскоростные поезда не появятся в Казахстане – КТЖ

Заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Ануар Ахметжанов 17 сентября 2025 года на брифинге в здании национального перевозчика прокомментировал возможность запуска в Казахстане высокоскоростных поездов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что главное в этом вопросе – рентабельность.

"Часто поднимается этот вопрос, в том числе и СМИ: здесь мы подходим с точки зрения экономической целесообразности. Вот я недавно на форуме разговаривал с китайскими коллегами, они говорят – для того, чтобы скоростной поезд был экономически целесообразен, необходимо иметь порядка 60-ти пар поездов на этом маршруте. Для Китая, наверное, это не проблема – запустить 60 пар поездов на этом маршруте", – сказал Ахметжанов.

Для Казахстана же, по его словам, это проблема, поскольку нет такого количества пассажиров.

"Что нужно для высокоскоростного движения? Им нужен отдельный путь – это инвестиции. В инфраструктуру – между Астаной и Алматы, чтобы построить такую дорогу, необходимо минимум около 10 млрд долларов. При этом сколько людей мы будем перевозить? 3 тыс. в сутки? 4 тыс. в сутки? Какая будет цена? Все эти расчеты были проведены, и на сегодняшний день экономической целесообразности в строительстве высокоскоростной магистрали у нас нет. Поэтому в ближайшее время (высокоскоростные поезда. – Прим. ред.) не появятся", – добавил спикер.

Как мы писали ранее, президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента 8 сентября 2025 года заявил о жалобах казахстанцев на ужасное состояние пассажирских вагонов.