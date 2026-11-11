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Общество

Будут большие расходы: в КТЖ рассказали, почему в Казахстане нет скоростных поездов

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 16:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Ануар Ахметжанов на брифинге в Астане рассказал, что нужно для запуска в Казахстане скоростных поездов, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что в компании Stadler говорят, что новый подвижной состав может разгоняться до 160 км в час. Однако по факту он будет двигаться со скоростью 60-70 км в час. Они поинтересовались, с чем это связано.

"Здесь нужно понимать, что это, прежде всего, вопросы безопасности. Мы тоже понимаем, что когда на одном пути едут и грузовые, и пассажирские поезда – требования к инфраструктуре одинаковыми быть не могут. Для того, чтобы поезд ехал со скоростью 160 км в час – для инфраструктуры существуют повышенные требования эксплуатации, а когда по этому же пути следом едет поезд весом 6 тыс. тонн, то он эту инфраструктуру лучше не делает", – пояснил Ануар Ахметжанов.

По его словам, в странах, где есть такие поезда, они передвигаются на отдельно выделенных путях и по ним не курсируют грузовые поезда.

"Здесь очень большие расходы будут (при строительстве отдельных путей для пассажирских поездов. – Прим. ред.), поэтому здесь мы выбираем баланс между скоростью и безопасностью. В данном случае та скорость, которая предложена для курсирования наших поездов, является компромиссной и позволяет и скорость определенную обеспечить, и безопасность", – резюмировал представитель КТЖ.

Ранее Ануар Ахметжанов высказался о возможности выплаты компенсации компанией Stadler за срыв сроков запуска соответствующих вагонов.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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