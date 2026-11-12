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Общество

"Сила в единстве": как в ВКО объединяют подростков и предупреждают правонарушения

спорт, дети, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 11:03 Фото: пресс-служба акимата ВКО
Подростковую преступность важно не только пресекать, но и предупреждать. ВКО демонстрирует, как спорт, творчество и активная общественная деятельность могут стать инструментами профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

Инициатива прокуратуры региона направлена на предупреждение правонарушений в молодежной среде, формирование правовой культуры и организацию содержательного досуга подростков. Начавшись на районном уровне, проект впоследствии получил развитие в масштабах всей области.

Особое внимание организаторы уделили спорту как одному из способов объединения молодежи. В регионе прошел хоккейный турнир с участием 8 команд, собравший около 2 тысяч зрителей, соревнования по мини-футболу, объединившие более 2 200 человек, а также турнир по настольному теннису, в котором приняли участие свыше 800 подростков. Пресс-служба акимата ВКО

Не остались без внимания и национальные виды спорта. Молодежь активно вовлекали в такие состязания, как көкпар, асық ату, бәйге и другие.

Для ребят, увлекающихся творчеством и цифровыми форматами, организовали конкурсы на тему "Закон и Я". Участники создавали видеоролики, запускали тематические челленджи и распространяли позитивные инициативы в социальных сетях.

дети, спорт, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 11:03

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Всего за летний период в различных мероприятиях проекта приняли участие более 9 тысяч восточноказахстанских подростков.

Результаты этой работы уже отражаются на криминогенной ситуации. За период реализации проекта уровень подростковой преступности в области снизился на 38%, а преступность в отношении детей – на 12%.

За этими цифрами стоит не только организация спортивных и творческих мероприятий, но и системная работа по вовлечению подрастающего поколения в общественную жизнь, формированию правильных ценностей и уважительного отношения к закону.

дети, спорт, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 11:03

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Главный принцип проекта "Сила в единстве" заключается в том, чтобы создать для подростков возможности, помочь им раскрыть способности, найти единомышленников и направить энергию в созидательное русло.

Опыт Восточно-Казахстанской области показывает, что профилактика правонарушений начинается задолго до совершения преступления. И здесь особенно важны внимание взрослых, совместная работа государственных органов, образовательных учреждений, общественности и спортивных организаций. Пресс-служба акимата ВКО

Ведь гораздо эффективнее вовремя поддержать подростка, помочь ему найти свое дело и задать правильные ориентиры, чем бороться с последствиями правонарушений.

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Айсулу Омарова
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