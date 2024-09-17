Законопроект о профилактике правонарушений разработали в Казахстане

МВД разработало проект закона "О профилактике правонарушений", сообщает Zakon.kz.

Закон определяет правовые, экономические, социальные и организационные основы деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан РК по профилактике правонарушений.

Цель закона – установление единой государственной политики в области профилактики правонарушений, сохранение и укрепление правопорядка путем выявления, изучения, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Государственная политика в области профилактики правонарушений осуществляется на принципах:

защиты и соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;

законности;

гласности;

научной обоснованности;

конфиденциальности;

приоритета превентивных мер профилактики правонарушений над репрессивными;

комплексности и системности;

индивидуального подхода к каждому человеку и гражданину;

поддержки и сохранения семьи;

неотвратимости наказания.

Задачами закона являются:

обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина от противоправных посягательств;

предупреждение правонарушений;

повышение уровня правовой культуры и формирование законопослушного поведения граждан;

обеспечение целенаправленной работы по социальной реабилитации и адаптации пострадавших и лиц, склонных к совершению правонарушений;

повышение активной роли граждан в обеспечении общественного порядка и борьбе с преступностью, включая участие в общественных движениях и инициативах;

координация деятельности субъектов профилактики правонарушений;

совершенствование системы профилактики правонарушений, а также выявление, изучение, устранение способствующих им причин и условий.

В частности, закон устанавливает:

Обязанности государственных органов в сфере профилактики правонарушений. Права граждан, иностранцев и лиц без гражданства в сфере профилактики правонарушений. Компетенцию правительства РК в области профилактики правонарушений. Компетенцию местных представительных и исполнительных органов. Компетенцию органов образования и органов здравоохранения. Компетенцию органов занятости и социальной защиты населения. Компетенцию органов прокуратуры и органов внутренних дел. Компетенцию уполномоченного органа по противодействию коррупции и органов юстиции и т. д.

Так, казахстанцы, иностранцы и лица без гражданства вправе:

добровольно принимать участие в охране общественного порядка;

предупреждать и пресекать правонарушения, требовать от других граждан соблюдения общественного порядка;

оказывать содействие субъектам профилактики правонарушений;

сообщать в уполномоченные государственные органы о фактах нарушений законности и лицах с антиобщественным поведением;

применять технические средства для фиксации правонарушения;

участвовать в оказании медицинской и иной помощи гражданам, пострадавшим от противоправных посягательств, дорожно-транспортных происшествий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций;

совместно с государственными органами и организациями осуществлять разъяснительную и правовую работу в сфере профилактики правонарушений;

применять в целях пресечения правонарушений и задержания правонарушителей физическую силу и другие средства, если иными способами достичь указанных целей не представляется возможным. При этом не должно быть допущено превышение необходимых для этого мер. Запрещается применять специальные средства и боевые приемы борьбы в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст известен или очевиден, кроме случаев совершения ими вооруженного либо группового нападения (насилия);

обжаловать в установленном порядке действие (или бездействие) субъектов профилактики правонарушений в сфере профилактики правонарушений.

В документе также вводится понятие общественных помощников и оговариваются их полномочия.

В целом, закон предусматривает взаимодействие и координацию субъектов профилактики.

Кроме того, предусматривается ежегодное представление Национального доклада о профилактике правонарушений в РК для информирования населения о состоянии общественной безопасности на территории республики и мерах, принимаемых по ее улучшению.

Законом также вводятся такие меры воздействия на нарушителей, как:

Профилактическая беседа – предупреждение, выявление причин и условий противоправного поведения, разъяснение социальных и правовых последствий правонарушения и убеждение в необходимости законопослушного поведения.

Официальное предписание – это письменное разъяснение лицу, склонному к совершению правонарушения, о необходимости прекращения им асоциального образа жизни либо устранения выявленных нарушений.

Официальное предостережение – предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Запрет на приближение – состоит в ограничении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого разыскивать, преследовать, посещать, вести телефонные переговоры и общаться иными способами с потерпевшим и иными лицами, участвующими в деле, в целях их защиты.

Всего документ содержит 7 глав, 79 статей.

Как считают разработчики, принятие закона позволит выстроить новую систему профилактики, направленную на раннюю превенцию, что приведет к повышению безопасности граждан. К вопросам профилактики правонарушений будут вовлечены общественность, государственные органы и различные организации.

Основные ожидаемые приоритетные индикаторы должны быть реализованы к 2028 году:

ощущение личной, имущественной и общественной безопасности граждан не ниже 80,5%;

уровень доверия населения к органам полиции – выше 83%;

улучшение позиции Казахстана в числе наиболее безопасных стран в рейтинге глобального индекса миролюбия с 97-го до 65-го места;

вхождение Казахстана в 40 стран мира по индексу верховенства закона WJP Rule of Law Index с улучшением позиции по фактору "Порядок и безопасность" до 35-го места.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 октября.