Законопроект о профилактике правонарушений разработали в Казахстане
Закон определяет правовые, экономические, социальные и организационные основы деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан РК по профилактике правонарушений.
Цель закона – установление единой государственной политики в области профилактики правонарушений, сохранение и укрепление правопорядка путем выявления, изучения, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
Государственная политика в области профилактики правонарушений осуществляется на принципах:
- защиты и соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
- законности;
- гласности;
- научной обоснованности;
- конфиденциальности;
- приоритета превентивных мер профилактики правонарушений над репрессивными;
- комплексности и системности;
- индивидуального подхода к каждому человеку и гражданину;
- поддержки и сохранения семьи;
- неотвратимости наказания.
Задачами закона являются:
- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина от противоправных посягательств;
- предупреждение правонарушений;
- повышение уровня правовой культуры и формирование законопослушного поведения граждан;
- обеспечение целенаправленной работы по социальной реабилитации и адаптации пострадавших и лиц, склонных к совершению правонарушений;
- повышение активной роли граждан в обеспечении общественного порядка и борьбе с преступностью, включая участие в общественных движениях и инициативах;
- координация деятельности субъектов профилактики правонарушений;
- совершенствование системы профилактики правонарушений, а также выявление, изучение, устранение способствующих им причин и условий.
В частности, закон устанавливает:
- Обязанности государственных органов в сфере профилактики правонарушений.
- Права граждан, иностранцев и лиц без гражданства в сфере профилактики правонарушений.
- Компетенцию правительства РК в области профилактики правонарушений.
- Компетенцию местных представительных и исполнительных органов.
- Компетенцию органов образования и органов здравоохранения.
- Компетенцию органов занятости и социальной защиты населения.
- Компетенцию органов прокуратуры и органов внутренних дел.
- Компетенцию уполномоченного органа по противодействию коррупции и органов юстиции и т. д.
Так, казахстанцы, иностранцы и лица без гражданства вправе:
- добровольно принимать участие в охране общественного порядка;
- предупреждать и пресекать правонарушения, требовать от других граждан соблюдения общественного порядка;
- оказывать содействие субъектам профилактики правонарушений;
- сообщать в уполномоченные государственные органы о фактах нарушений законности и лицах с антиобщественным поведением;
- применять технические средства для фиксации правонарушения;
- участвовать в оказании медицинской и иной помощи гражданам, пострадавшим от противоправных посягательств, дорожно-транспортных происшествий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций;
- совместно с государственными органами и организациями осуществлять разъяснительную и правовую работу в сфере профилактики правонарушений;
- применять в целях пресечения правонарушений и задержания правонарушителей физическую силу и другие средства, если иными способами достичь указанных целей не представляется возможным. При этом не должно быть допущено превышение необходимых для этого мер. Запрещается применять специальные средства и боевые приемы борьбы в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст известен или очевиден, кроме случаев совершения ими вооруженного либо группового нападения (насилия);
- обжаловать в установленном порядке действие (или бездействие) субъектов профилактики правонарушений в сфере профилактики правонарушений.
В документе также вводится понятие общественных помощников и оговариваются их полномочия.
В целом, закон предусматривает взаимодействие и координацию субъектов профилактики.
Кроме того, предусматривается ежегодное представление Национального доклада о профилактике правонарушений в РК для информирования населения о состоянии общественной безопасности на территории республики и мерах, принимаемых по ее улучшению.
Законом также вводятся такие меры воздействия на нарушителей, как:
Профилактическая беседа – предупреждение, выявление причин и условий противоправного поведения, разъяснение социальных и правовых последствий правонарушения и убеждение в необходимости законопослушного поведения.
Официальное предписание – это письменное разъяснение лицу, склонному к совершению правонарушения, о необходимости прекращения им асоциального образа жизни либо устранения выявленных нарушений.
Официальное предостережение – предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
Запрет на приближение – состоит в ограничении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого разыскивать, преследовать, посещать, вести телефонные переговоры и общаться иными способами с потерпевшим и иными лицами, участвующими в деле, в целях их защиты.
Всего документ содержит 7 глав, 79 статей.
Как считают разработчики, принятие закона позволит выстроить новую систему профилактики, направленную на раннюю превенцию, что приведет к повышению безопасности граждан. К вопросам профилактики правонарушений будут вовлечены общественность, государственные органы и различные организации.
Основные ожидаемые приоритетные индикаторы должны быть реализованы к 2028 году:
- ощущение личной, имущественной и общественной безопасности граждан не ниже 80,5%;
- уровень доверия населения к органам полиции – выше 83%;
- улучшение позиции Казахстана в числе наиболее безопасных стран в рейтинге глобального индекса миролюбия с 97-го до 65-го места;
- вхождение Казахстана в 40 стран мира по индексу верховенства закона WJP Rule of Law Index с улучшением позиции по фактору "Порядок и безопасность" до 35-го места.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 октября.