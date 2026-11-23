Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков 23 ноября 2026 года на брифинге в Курултае рассказал, смогут ли отечественные производители конкурировать с импортной продукцией и участвовать в "Народной стройке" Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ обратили внимание на то, что, несмотря на развитие отечественного производства, Казахстан продолжает закупать многие товары за рубежом, а местным предприятиям сложно конкурировать с иностранными производителями. В связи с этим журналисты поинтересовались, смогут ли казахстанские предприятия участвовать в "Народной стройке".

"На сегодняшний день есть и присутствует импорт. Его никто не отменял. Мы понимаем, что в рамках тех обязательств, принятых государством, мы допускаем свободную торговлю как внутри страны, так и привлечение импортной продукции. Есть товары, которые все-таки импортируются, – строительные материалы. Но по базовым материалам мы, в принципе, полностью обеспечены. Тот же цемент, бетон и металлическая продукция в основном производятся в Казахстане. Сейчас стоит большая задача по углублению именно строительных материалов", – озвучил Сапарбеков.

По его словам, в Казахстане реализуется национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов" (МЭКС). В его рамках уже внедрен ряд инициатив, которые в дальнейшем планируется распространить на другие направления строительства.



"В рамках него мы внедрили ряд инициатив, которые сейчас планируем имплементировать в остальные строительные нормы и получить все-таки больший результат. Мы увидели вовлеченность наших ИП в этом процессе. Сам строительный процесс мы тоже не можем останавливать. Нужно понимать и наши внутренние процессы, и способности той строительной продукции, которая своевременно обеспечит завершение строительно-монтажных работ, что тоже немаловажно для нас. Исходя из этого мы намерены выстраивать эту работу в балансе между нами, производителями, строителями и всеми участниками процесса с надеждой и желанием того, что будет больше казахстанского продукта", – сказал вице-министр.

Масштабный проект "Халықтық құрылыс" ("Народная стройка") президент анонсировал в ежегодном Послании народу Казахстана 28 октября 2026 года.

