CEO Tele2/Altel Александр Бабичев в докладе премьер-министру РК Олжасу Бектенову рассказал об итогах 2026 года и планах компании по развитию сети на ближайшие пять лет, сообщает Zakon.kz.

Выступая на заседании правительства РК, посвященном развитию отрасли телекоммуникаций, CEO Tele2/Altel Александр Бабичев отметил, что за 2024-2026 годы компания направила на развитие мобильных сетей более 108 млрд тенге.

В 2027-2031 годах мы намерены инвестировать более 170 миллиардов тенге в развитие сети, – добавил Александр Бабичев.

Рекордные темпы строительства в 2026 году

Эффект от капитальных вложений уже виден в международной статистике. За четыре года Казахстан поднялся в рейтинге скорости мобильного интернета Speedtest на 44 позиции – с 95-го на 51-е место, а медианная скорость загрузки выросла в 4,4 раза, с 21 до 93 Мбит/с.

В 2026 году компания Tele2/Altel существенно ускорила строительство сети: за 10 месяцев построено 700 новых базовых станций – более чем втрое больше, чем за весь 2025 год. Покрытием 4G обеспечены порядка 500 населенных пунктов. В 39 селах, где базовые станции подключены через Starlink, потребление интернета после запуска выросло в 19 раз – это показывает высокий спрос на качественную связь в сельской местности. При этом компания продолжает усиленно развивать 5G: с 2023 года введено более 3 000 станций, покрытием обеспечены 128 населенных пунктов.

Интернет становится доступнее

Наряду с качеством связи принципиально важна доступность интернета, подчеркнул Александр Бабичев. С 2019 года потребление мобильного интернета в Казахстане выросло более чем втрое, а средняя стоимость одного гигабайта в долларовом выражении снизилась почти на 40%. Сегодня абонент Tele2/Altel в среднем использует 41 ГБ в месяц.