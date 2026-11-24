Tele2/Altel направит более 170 млрд тенге на развитие сети в 2027-2031 годах
Выступая на заседании правительства РК, посвященном развитию отрасли телекоммуникаций, CEO Tele2/Altel Александр Бабичев отметил, что за 2024-2026 годы компания направила на развитие мобильных сетей более 108 млрд тенге.
В 2027-2031 годах мы намерены инвестировать более 170 миллиардов тенге в развитие сети, – добавил Александр Бабичев.
Рекордные темпы строительства в 2026 году
Эффект от капитальных вложений уже виден в международной статистике. За четыре года Казахстан поднялся в рейтинге скорости мобильного интернета Speedtest на 44 позиции – с 95-го на 51-е место, а медианная скорость загрузки выросла в 4,4 раза, с 21 до 93 Мбит/с.
В 2026 году компания Tele2/Altel существенно ускорила строительство сети: за 10 месяцев построено 700 новых базовых станций – более чем втрое больше, чем за весь 2025 год. Покрытием 4G обеспечены порядка 500 населенных пунктов. В 39 селах, где базовые станции подключены через Starlink, потребление интернета после запуска выросло в 19 раз – это показывает высокий спрос на качественную связь в сельской местности. При этом компания продолжает усиленно развивать 5G: с 2023 года введено более 3 000 станций, покрытием обеспечены 128 населенных пунктов.
Интернет становится доступнее
Наряду с качеством связи принципиально важна доступность интернета, подчеркнул Александр Бабичев. С 2019 года потребление мобильного интернета в Казахстане выросло более чем втрое, а средняя стоимость одного гигабайта в долларовом выражении снизилась почти на 40%. Сегодня абонент Tele2/Altel в среднем использует 41 ГБ в месяц.
Качественный и доступный интернет – основа цифрового развития Казахстана, и дальнейшие инвестиции в емкость и качество сетей помогут поддержать эту динамику, отметил он.
"Белые пятна" и работа с акиматами
Одним из наших приоритетов остается устранение "белых пятен" – территорий с недостаточным качеством мобильной связи. За 2024-2026 годы мы выявили 427 таких зон. 301 из них, или 71%, уже устранена, – сообщил Александр Бабичев.
При этом, по его словам, дальнейшее устранение "белых пятен" нередко сдерживается не недостатком инвестиций, а сложностями с размещением базовых станций, выделением земельных участков, получением согласований и подключением инфраструктуры.
У компании уже есть успешный опыт сотрудничества с акиматами: в пяти областях за 2026 год построены 322 новые базовые станции и модернизированы еще 226.
Хотел бы поблагодарить акимов за содействие в размещении инфраструктуры и реализации проектов. В следующем году планируем распространить этот опыт на другие регионы Казахстана, – сказал глава Tele2/Altel.
Искусственный интеллект в управлении сетью
Помимо строительства сети, Tele2/Altel внедряет искусственный интеллект в ее управление. Сегодня ИИ-системы анализируют работу почти 2 500 базовых станций: помогают распределять нагрузку, выявлять проблемы и автоматически корректировать настройки оборудования. С помощью этих технологий восстановлена работа сети в 204 проблемных зонах, а число технических обращений абонентов сократилось на 11%. Цель компании – перейти от устранения проблем после жалоб к их предупреждению.
Планы на 2027-2031 годы
Инвестиционная программа Tele2/Altel на 2027-2031 годы объемом более 170 млрд тенге предусматривает:
- более 5 000 проектов строительства и модернизации базовых станций;
- расширение 4G в сельских населенных пунктах и 50 туристических зонах;
- дальнейшее внедрение ИИ и цифровых решений для населения, бизнеса и государства.