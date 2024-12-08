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Общество

В Астане стартовали довыборы в депутаты маслихата

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 07:30 Фото: Zakon.kz
8 декабря начались довыборы в депутаты маслихата города Астаны, вместо выбывшего по одномандатному территориальному избирательному округу № 6, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба столичного акимата, всего с 07:00 в Астане работают 19 избирательных участков, из них три закрытые.

"По городу Астана в выборах принимает участие один избирательный округ № 6, расположенный в районе "Байконыр".Пресс-служба акимата Астаны

В избирательный бюллетень по данному округу включено шесть кандидатов. Избирательные участки будут работать до 20:00 часов. Депутаты маслихатов избираются на пять лет.

Помимо столицы Казахстана, довыборы сегодня пройдут во всех регионах страны, кроме города Алматы. Они касаются областных, городских и районных маслихатов, где депутаты по каким-либо причинам досрочно вернули свои мандаты.

Также на 8 декабря синоптики рассказали о синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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