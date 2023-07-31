Токаев посмертно наградил столичного учителя
"За храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, наградить орденом "Айбын" ІІ степени Руденко Александра Ивановича – учителя начальной военной подготовки КГУ "Школа-гимназия № 32" акимата города Астаны (посмертно)", – говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.
Также отмечено, что настоящий указ вводится в действие со дня подписания.
Фото: akorda.kz
13 июля 2023 года в пресс-службе ДЧС Акмолинской области сообщили, что в Щучинске 65-летний школьный учитель погиб, спасая тонувшего в озере ребенка.
Мужчине удалось спасти ребенка, но сам выбраться из воды он не смог. На берег его вытащили прибывшие на место происшествия спасатели.