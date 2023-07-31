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Токаев посмертно наградил столичного учителя

Токаев наградил посмертно столичного учителя Фото: akorda.kz
31 июля 2023 года Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденом "Айбын" ІІ степени учителя НВП из Астаны Александра Руденко. 65-летний школьный учитель утонул, спасая ребенка в Щучинске, сообщает Zakon.kz.

"За храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, наградить орденом "Айбын" ІІ степени Руденко Александра Ивановича – учителя начальной военной подготовки КГУ "Школа-гимназия № 32" акимата города Астаны (посмертно)", – говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.

Также отмечено, что настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

Токаев посмертно наградил столичного учителя

Фото: akorda.kz

13 июля 2023 года в пресс-службе ДЧС Акмолинской области сообщили, что в Щучинске 65-летний школьный учитель погиб, спасая тонувшего в озере ребенка.

Мужчине удалось спасти ребенка, но сам выбраться из воды он не смог. На берег его вытащили прибывшие на место происшествия спасатели.

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Анастасия Московчук
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