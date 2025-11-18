#АЭС в Казахстане
События

Токаев посмертно наградил фельдшера скорой помощи из Астаны

Улдана Мырзуан, фельдшер, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 19:22 Фото: Instagram/rustemova_aliya
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 18 ноября 2025 года, посмертно наградил фельдшера из Астаны, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды.

"Указом главы государства за образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, фельдшер станции скорой медицинской помощи города Астаны Мырзуан Ұлдана Қалдарханқызы (посмертно) награждена медалью "Ерлігі үшін", – говорится в официальном сообщении.

8 ноября 2025 года по проспекту Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек. Позднее врачи уточняли, что один пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Еще двое – в отделении реанимации. Состояние двух пациентов отмечалось как стабильное.

12 ноября 2025 года вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов рассказывал, что состояние фельдшера остается тяжелым.

18 ноября 23-летняя Улдана Мырзуан скончалась в больнице. Об этом сообщила руководитель Управления общественного здравоохранения Астаны Алия Рустемова.

"Оказывая медицинскую помощь пострадавшим при обрушении части наружной кирпичной облицовки жилого комплекса, она сама оказалась под обломками и была доставлена в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь, делая все возможное, чтобы стабилизировать состояние. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью", – заключила Рустемова.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
