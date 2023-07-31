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Законодательство РК

В Казахстане более 40 антимонопольных дел находятся на рассмотрении в суде

президент РК Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент заслушал отчет о состоянии конкуренции за первое полугодие 2023 года и имеющихся барьерах, препятствующих конкуренции на ключевых товарных рынках.

Токаеву было доложено о промежуточных результатах антимонопольных расследований, принятых мерах по демонополизации экономики и развитию конкуренции, а также об усилении роли антимонопольного органа. С начала года завершено 48 расследований нарушений антимонопольного законодательства, расследуется 33 дела, при этом на недобросовестных субъектов рынка наложены штрафные санкции на сумму более 3,5 млрд тенге. На рассмотрении суда находятся более 40 антимонопольных дел.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить реализацию комплексных мер по демонополизации ключевых отраслей экономики страны, а также подготовить дополнительные предложения по развитию конкуренции.

Ранее горгазу Петропавловска отказали в повышении тарифа.

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