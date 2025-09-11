#АЭС в Казахстане
События

Глава АЗРК Токаеву: 450 предприятий с госучастием хотят передать в конкурентную среду

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 16:00 Фото: akorda.kz
11 сентября 2025 года глава государства принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Марата Омарова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент заслушал отчет о проделанной работе по реализации указа "О мерах по либерализации экономики".

"Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в целях сокращения доли государства в экономике при непосредственном участии Национального офиса по приватизации был подготовлен перечень, включающий более 450 предприятий с государственным участием, предлагаемых к передаче в конкурентную среду", – сказано в сообщении.

Как сообщил Марат Омаров, в рамках работы по развитию конкуренции на ключевых товарных рынках биржевая деятельность приведена в соответствие с законодательством и современными условиями рыночной торговли. На сегодняшний день фактически функционируют три товарные биржи, тогда как на момент передачи Агентству функций государственного контроля в данной сфере их количество составляло 22.

Глава государства также был проинформирован о планах работы ведомства на предстоящий период.

По итогам встречи президент дал председателю Агентства ряд поручений, касающихся развития конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимых ведомством расследований, а также защиты интересов малого и среднего бизнеса.

8 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев поручил подготовить конкретные предложения по реформированию государственного сектора. По его словам, государственные организации и компании продолжают необоснованно плодиться, препятствуя полноценному развитию частных предприятий.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
