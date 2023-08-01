Смаилов и Гарибашвили провели встречу в Алматы

В Алматы 1 августа 2023 года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудили ключевые вопросы сотрудничества в сферах торговли, транспорта и логистики, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в Telegram-канале правительства РК, Грузия является важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе.



За прошедшие шесть месяцев объем торговли между странами увеличился почти на 30% и составил 190 млн долларов. При этом для дальнейшего наращивания объемов товарооборота работает соответствующая Межправительственная комиссия.

Премьер-министр также отметил, что в рамках двусторонних отношений все большую роль играет взаимодействие в транзитно-транспортной сфере.

Так, на сегодня между странами стремительно укрепляется партнерство по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

За шесть месяцев текущего года объем перевозок грузов по Среднему коридору уже вырос на 77% и составил 1,3 млн тонн.

Алихан Смаилов добавил, что достигнутые межгосударственные договоренности придали дополнительный импульс дальнейшему развитию данного коридора.

В частности, особую значимость имело продвижение вопросов по цифровизации, обеспечению стабильных тарифов на перевозки и созданию единого логистического оператора по маршруту.

"Мы заинтересованы в повышении транспортной связанности региона и в последовательном улучшении условий транзита. В целом Правительство Казахстана настроено продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития казахстанско-грузинского партнерства по всем направлениям", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Со своей стороны Ираклий Гарибашвили подтвердил готовность Грузии укреплять эффективное взаимодействие с Казахстаном по всему спектру двустороннего сотрудничества.

"Ранее мы обсуждали амбициозные планы по реализации проектов, которые интересны обеим нашим странам. Большое внимание мы уделяем развитию Среднего коридора и совместным планам в этом направлении. Подписана соответствующая Дорожная карта. Недавно я посетил Китай, и у нас была хорошая дискуссия с китайским правительством. Я упомянул наш план, дорожную карту относительно будущего ТМТМ. Я верю, что наше сотрудничество и далее будет эффективным", – сказал премьер-министр Грузии.







