Выборы акимов городов: фавориты и аутсайдеры среди действующих градоначальников

Прямые выборы акимов городов являются одним из пунктов программы политической модернизации, запущенной Касым-Жомартом Токаевым. Еще никогда жители областных центров не могли столь активно влиять на судьбу своих мест проживания.

Учитывая это, как говорится в публикации Toppress.kz, мероприятие будет сопровождаться высокой электоральной активностью, и победа действующих акимов отнюдь не гарантирована. Определяющим фактором станет оценка предыдущей деятельности населением, а не популярность или политический вес.

Конкретные дела и заслуги перед городом выйдут на первый план перед связями и даже опытом государственной службы. Работать в этом направлении действующим главам областных центров стоит уже сейчас. Если, конечно, они намерены стать по-настоящему народными, избранными акимами.

Специалисты – аналитики Центра медийных технологий – решили выяснить, какие из действующих акимов с наибольшей вероятностью получат поддержку населения в случае прямых выборов. А кому, как говорится, "ловить будет нечего".

Данное исследование было проведено в Кызылорде, Актау, Семее, Усть-Каменогорске, Уральске и Кокшетау. Именно в этих городах акимы работают уже около года и дольше. А опрос людей о работе недавно назначенных градоначальников мало объективен. В каждом городе аналитики опросили по 1200 человек, а также провели 12 заседаний фокус-групп. Людей спрашивали о текущей ситуации в городе, уровне его развития, компетенции акимов и так далее.

Основным выводом, сделанным экспертами, стала прямая связь между отношением жителей к состоянию городской среды и их мнением об акиме.

Результаты распределились следующим образом (первая цифра – процент людей, положительно оценивающих городскую среду, вторая – процент населения, одобряющего работу акима):

Усть-Каменогорск, аким Жаксылык Омар, 69% и 63%;

Кызылорда, аким Асылбек Шаменов, 58% и 56%;

Уральск, аким Миржан Сатканов, 55% и 52%;

Актау, аким Ербол Избергенов, 53% и 38%;

Семей, аким Нурбол Нурсагатов, 46% и 39%;

Кокшетау, аким Бауржан Гайса, 39% и 35%.

Фото: toppress.kz

По сути, влияние этих двух показателей друг на друга и есть ключ к достижению успеха среди электората. Демонстрируя собственную активную работу, изучая актуальные проблемы и предлагая способы их решения, аким формирует позитивное отношение к развитию города в целом.

И напротив – сосредотачивая усилия на по-настоящему близких горожанам вопросах, формируя их качество жизни, градоначальник добивается популярности без какого-либо дополнительного пиара.

Мнение аналитиков таково, что акимы Усть-Каменогорска, Кызылорды и Уральска вполне осознают это и уже сейчас имеют весьма сильную позицию для участия в выборах. В то время как остальным участникам исследования следует пересмотреть основные векторы своей работы.