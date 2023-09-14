Эксперт о реформах президента: На выборах акимов можно ожидать много самовыдвиженцев

14 сентября 2023 года Центральная избирательная комиссия назначила пилотные выборы акимов 45 районов и городов областного значения на 5 ноября, которые пройдут в 17 регионах. Такие выборы в стране пройдут впервые и в рамках политических реформ Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Политолог Уразгали Сельтеев отмечает, учитывая, что в 2024 году прямые выборы акимов этих уровней будут организованы повсеместно, этот пилот крайне важен для оценки эффективности действующих избирательных механизмов, замера политической активности кандидатов и электората.

"Следует иметь в виду, что, во-первых, районный акимат – это опорное и системообразующее звено всего госаппарата в целом. С точки зрения тех, кто имеют политические амбиции, позиция акима района привлекательнее, чем акима сельского округа. Более того, в районе теперь помимо предполагаемой политической самостоятельности, появляется и экономическая за счет объявленной главой государства децентрализации налоговой и бюджетной политики. Поэтому по логике можно ожидать много самовыдвиженцев". Уразгали Сельтеев

Во-вторых, как добавляет эксперт, электоральная явка на районном уровне должна быть реально высокой. Как минимум выше, чем при выборах депутатов.

Люди понимают, что будут выбирать того, с кого в будущем могут непосредственно спрашивать за положение в районе.

Однако, по словам Сельтеева, областные акимы, которые как обычно боясь потерять контроль, захотят протащить своих людей, могут дискредитировать новые выборы, и вообще весь ход политических реформ. Поэтому ЦИКу важно максимально ограничить вмешательство и влияние областной исполнительной власти на электоральный процесс.

"Тем же, кто идут в качестве независимых кандидатов, надо готовиться основательно и начинать уже завтра. Чтобы победить на выборах акимов районов (и тем более, городов областного значения), придется формировать не только сильные команды агитаторов, но и подготовленных принципиальных наблюдателей на каждом участке, чтобы "биться" в день голосования за прозрачность и справедливость выборов". Уразгали Сельтеев

Материал по теме Назначена дата выборов акимов районов и городов областного значения

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров отметил, что выборы акимов городов областного значения и районов являются важным этапом политических реформ, направленных на децентрализацию государственного управления, расширение прямого участия граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти.