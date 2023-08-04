Сменился генеральный консул США в Алматы

Новым генеральным консулом США в Казахстане стала Мишель Еркин, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из официального Twitter-аккаунта Генерального консульства США в Алматы:

"Поприветствуем вместе нового генерального консула США в Алматы госпожу Мишель Еркин, которая только прибыла в Казахстан!"

С августа 2021 года генконсулом США в Алматы была Кэролайн Сэвидж.

Мишель Еркин с отличием окончила Йельский университет и получила степень доктора права на юридическом факультете Университета Миннесоты. Ранее она занимала различные должности в диппредставительствах США в таких странах, как Панама, Кыргызстан, Россия.

У Мишель и ее мужа Жомарта четверо детей. Она знает русский и испанский языки.