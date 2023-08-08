Что известно о новом генконсуле США в Алматы

Новый генеральный консул Соединенных Штатов Америки Мишель Еркин прибыла в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генерального консульства США в Алматы, консульский округ Мишель Еркин включает города Алматы и Шымкент, а также Алматинскую, Кызылординскую, Туркестанскую, Жамбылскую и Жетысускую области.

За 20 лет работы на дипломатической службе Мишель Еркин успела побывать в самых разных странах мира. В качестве последнего опыта она занимала должность заместителя главы миссии и поверенного в делах посольства США в Рейкьявике (Исландия). В предыдущих дипломатических назначениях за рубежом г-жа Еркин работала в Панама-Сити (Панама), Бишкеке (Кыргызстан), Сан-Сальвадоре (Сальвадор) и в Москве (Россия).

Она неоднократно получала назначения в Вашингтоне, в том числе в Бюро по экономическим и деловым вопросам (EB), Бюро по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений (AVC) и Бюро по делам Западного полушария (WHA).

Мишель Еркин с отличием окончила Йельский университет по специальности "Исследования России и Восточной Европы". Затем она получила степень доктора юриспруденции в Школе права Университета Миннесоты.

Новый генконсул родом из фермерских хозяйств на севере штата Миннесота, она гордится своим происхождением как потомок племени оджибве (чиппева) из народности Белая Земля.

Ее мужа зовут Жомарт. У них четверо детей. Мишель Еркин свободно владеет русским и испанским языками, а также изучает казахский.

Для нее большая честь представлять Консульство США в Алматы, и она очень рада вернуться в эту прекрасную и удивительную страну.

"Алматы был моим первым дипломатическим представительством за рубежом 20 лет назад, и я буду очень рада снова считать этот город своим домом в течение следующих трех лет" – сказала Мишель Еркин.

По ее словам, многое изменилось с тех пор, и она с нетерпением ждет возможности по-новому открыть для себя Казахстан.

"Я с предвкушением думаю о том, чего мы вместе добьемся для укрепления и диверсификации казахстанской экономики, обеспечения региональной безопасности, развития культурного обмена и, самое главное, работы с самым ценным ресурсом Казахстана – его народом", – подчеркнула она.

В начале августа стало известно, что новым генеральным консулом США в Казахстане стала Мишель Еркин. С августа 2021 года генконсулом США в Алматы была Кэролайн Сэвидж.