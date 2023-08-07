Стала известна зарплата акима Конаева

Аким города Конаев Нурлан Куматаев назвал размер своей ежемесячной заработной платы, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Куматаев занимает пост акима Конаева с мая 2020 года.

По словам градоначальника, размер заработной платы ему утверждает вышестоящее руководство. На сегодня он ежемесячно получает 900 тысяч тенге на руки.

"Нужно правильно понимать, что я не выписываю себе зарплату. Она фиксированная и утверждается вышестоящим руководством. Из-за статуса акима областного центра я получаю чуть выше, чем коллеги из других районов", – рассказал аким города корреспонденту Zakon.kz в телефонном разговоре.

Ранее стала известна и заработная плата акима Алматинской области Марата Султангазиева. Ежемесячно он получает 2 млн 414 тысяч тенге на руки

Размер своей зарплаты назвал и аким Талдыкоргана. Ернат Базил ежемесячно получает 919 тысяч тенге.