Погорельцы села Заречное получили жилье в Конаеве

В честь дня рождения выдающегося государственного деятеля состоялась торжественная церемония вручения ключей. Выступая перед новоселами, аким города Конаев Нурлан Куматаев поздравил сельчан с именитой датой и знаковым событием.

Как сообщает пресс-служба акима города, в день рождения Динмухамеда Конаева новые квартиры получили восемь семей-погорельцев села Заречное.

"Сегодня вся страна отмечает день рождения Димаша Ахмедовича. Для вас сегодня двойная радость – мы вручаем ключи от квартир. Путь новые дома принесут вам радость, благополучие и семейное счастье. Реализация проекта стало возможной благодаря поддержке акимата области. Разрешите поздравить вас с этим значимым и счастливым событием", – отметил градоначальник.

В свою очередь от имени новоселов выступила Куляш Куршумбаева, которая выразила благодарность за представленное жилье.

"Пять месяцев назад все эти семьи испытали огромное горе, лишившись единственного жилья. Тогда мы даже представить не могли, что за столь короткий срок получим ключи от квартир. Вдвойне отрадно, что этот счастливый момент совпал с днем рождения Динмухамеда Конаева, для нас это очень символично. Выражаем благодарность каждому причастному человеку", – поделилась радостью пенсионерка.

Фото: пресс-служба акима Конаева

Напомним, 17 августа 2023 года в барачном доме села Заречное произошел пожар, из-за которого дом, состоящий из восьми квартир, комиссией по ликвидации ЧС был признан негодным для жилья. Акиматом Конаева были предприняты меры по предоставлению новых квартир. Как отметил аким Нурлан Куматаев, для этого из бюджета было выделено 108 млн тенге, на которые были приобретены квартиры в селе Заречное.