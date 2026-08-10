Токаев поздравил соотечественников с Днем Абая

10 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, творческое и интеллектуальное наследие великого мыслителя занимает особое место в сокровищнице мировой и казахской культуры.

Его учение – это нравственный компас и жизненный путеводитель для нашего народа.

Он говорил о проблемах общества без прикрас, предостерегал от праздности и лени. Абаю принадлежит идея "Толық адам" – глубочайший по своему содержанию и актуальный во все времена концепт "Целостной человеческой личности", другими словами, путь самосовершенствования и духовного роста.

"В этом году День Абая мы отмечаем на фоне масштабной трансформации государства и общества. Вступила в силу Народная Конституция Казахстана, начался процесс обновления всех институтов власти. Это по-настоящему эпохальный период, закладывающий фундамент развития на многие годы вперед. В этом месяце состоятся первые в нашей истории выборы в Курултай. Однопалатный Парламент придаст новое качество нашим реформам", – говорит президент.

Суть преобразований состоит в том, чтобы придать мощный импульс прогрессу Казахстана, укрепить созидательные ценности в обществе. В вопросах формирования новой общественной этики, укрепления национальной идентичности и популяризации гуманистических идеалов мы неизменно обращаемся к творчеству Абая.

"Великий поэт и философ видел будущее народа в стремлении к знаниям, трудолюбию, ответственности, пророчески призывал к единству и согласию. "Слова назидания" – неиссякаемый родник, питающий всю систему ценностей современного Казахстана. Концептуальные идеи "Адал Азамат", "Таза Қазақстан", "Закон и Порядок" составляют основу гармоничного общества, о котором мечтал Абай. Теперь мы строим Справедливый, Сильный, Прогрессивный Казахстан. Убежден, наследие великого мыслителя будет и впредь служить воспитанию подлинного патриотизма и любви к нашей Родине", – считает глава государства.

Ранее Токаев обозначил цифровое будущее Казахстана.