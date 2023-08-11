Токаев поблагодарил Суму Чакрабарти

11 августа 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял сэра Суму Чакрабарти, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, в ходе встречи президент поблагодарил сэра Суму Чакрабарти за плодотворную работу, которую он провел на посту внештатного советника по вопросам экономического развития.

Фото: akorda.kz

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что высказанные им в рамках заседаний Высшего совета по реформам предложения нашли поддержку в ряде программных документов. Он также положительно оценил вклад Сумы Чакрабарти в совершенствование инвестиционной политики Казахстана.

В свою очередь Сума Чакрабарти выразил признательность главе государстве за оказанное высокое доверие.

14 сентября 2020 года сообщалось, что Сума Чакрабарти назначен внештатным советником Токаева по вопросам экономического развития.