Токаев поблагодарил Суму Чакрабарти
Как отмечено на сайте Акорды, в ходе встречи президент поблагодарил сэра Суму Чакрабарти за плодотворную работу, которую он провел на посту внештатного советника по вопросам экономического развития.
Фото: akorda.kz
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что высказанные им в рамках заседаний Высшего совета по реформам предложения нашли поддержку в ряде программных документов. Он также положительно оценил вклад Сумы Чакрабарти в совершенствование инвестиционной политики Казахстана.
В свою очередь Сума Чакрабарти выразил признательность главе государстве за оказанное высокое доверие.
14 сентября 2020 года сообщалось, что Сума Чакрабарти назначен внештатным советником Токаева по вопросам экономического развития.