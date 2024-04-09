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Токаев поблагодарил казахстанцев

Токаев, казахстанцы, обращение, благодарность, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 17:45 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 апреля обратился к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Обращение он опубликовал на своей странице в Instagram.

"В дни природной стихии, охватившей целый ряд регионов страны, на мое имя поступают обращения глав дружественных государств со словами сочувствия и предложениями помощи. Казахстан искренне благодарен за готовность наших друзей проявить солидарность в нелегкое время противостояния беспрецедентным по своей разрушительной силе паводкам. По моему поручению Республиканский штаб во главе с премьер-министром принимает решительные меры по минимизации последствий чрезвычайной ситуации. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, все их потери будут компенсированы. Как было сказано в моем специальном обращении к соотечественникам, ни один человек не останется без внимания и заботы. Борьба против стихии продолжается. Отрадно, что в момент тяжелых испытаний наш народ вновь проявил себя с самой лучшей стороны, показал пример единства и стойкости. От всей души благодарю граждан Казахстана!" – написал он.

Также было опубликовано видео с кадрами борьбы с водной стихией.

6 апреля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу Казахстана в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков. Он поручил разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков, а также направить дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией.

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