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Назначен заведующий отделом стратегического планирования АП Казахстана

Назначен заведующий отделом стратегического планирования АП Казахстана Фото: Zakon.kz
Ракымжан Ерназар назначен заведующим отделом стратегического планирования Администрации президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение Касым-Жомарта Токаева опубликовано на сайте Акорды 11 августа 2023 года.

"Распоряжением главы государства Ерназар Ракымжан Серикбайулы назначен заведующим отделом стратегического планирования Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении.

Из данных в Казнете следует, что Ракымжан Ерназар ранее был директором Центра стратегических проектов Казахстанского института развития индустрии.

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