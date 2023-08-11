Назначен заведующий отделом стратегического планирования АП Казахстана

Ракымжан Ерназар назначен заведующим отделом стратегического планирования Администрации президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение Касым-Жомарта Токаева опубликовано на сайте Акорды 11 августа 2023 года.

"Распоряжением главы государства Ерназар Ракымжан Серикбайулы назначен заведующим отделом стратегического планирования Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении.

Из данных в Казнете следует, что Ракымжан Ерназар ранее был директором Центра стратегических проектов Казахстанского института развития индустрии.