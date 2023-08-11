Назначен заведующий отделом стратегического планирования АП Казахстана
Фото: Zakon.kz
Ракымжан Ерназар назначен заведующим отделом стратегического планирования Администрации президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее распоряжение Касым-Жомарта Токаева опубликовано на сайте Акорды 11 августа 2023 года.
"Распоряжением главы государства Ерназар Ракымжан Серикбайулы назначен заведующим отделом стратегического планирования Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении.
Из данных в Казнете следует, что Ракымжан Ерназар ранее был директором Центра стратегических проектов Казахстанского института развития индустрии.
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