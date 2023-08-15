Токаев принял экс-главу МИД РК Мухтара Тлеуберди

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял бывшего министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, ныне назначенного послом РК в Австрии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, глава государства подчеркнул, что Казахстану необходимо и далее развивать сотрудничество с Австрией и профильными международными организациями в Вене.





"Касым-Жомарт Токаев поставил перед дипломатом ряд конкретных задач по укреплению взаимодействия Казахстана с государствами-партнерами в двустороннем и многостороннем форматах", – говорится в сообщении.

Ранее Мухтар Тлеуберди был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Австрии, а также постоянным представителем Казахстана при международных организациях в Вене.