Данат Мусаев назначен послом Казахстана в Андорре, сообщает Zakon.kz.

"Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Испания Мусаев Данат Умирбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Княжестве Андорра, постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной туристской организации ООН по совместительству", – говорится в указе.

Данат Мусаев родился 12 ноября 1979 года в Алматы.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию в 2000 году, в 2004 году Дипломатическую академию МИД РФ.

Трудовой стаж:

· Специалист Управления консульской службы МИД РК (2000);

· Третий секретарь Департамента Европы и Америки МИД РК (2004);

· Третий секретарь посольства Казахстана в Индии (2004-2006);

· Третий, второй секретарь посольства Казахстана в Испании (2006-2009);

· Первый секретарь Департамента Европы МИД РК (2009-2011);

· Советник заместителя председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" (2011-2012);

· Директор Департамента внешних связей и развития бизнеса Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан (2012-2014);

· Советник посольства Казахстана в Испании (2014-2015);

· Руководитель консульства Республики Казахстан в Барселоне (2015-2019);

· Руководитель Управления европейских стран СНГ Департамента СНГ МИД РК (2019-2020);

· Заместитель заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан (2020-11.01.2023);

· Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Испания (с 11.01.2023)

Ранее Мухтар Тлеуберди назначен послом РК в Австрии.