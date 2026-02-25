Посол Казахстана в Кении назначен послом в Руанде по совместительству

Барлыбай Садыков назначен послом Казахстана в Руанде по совместительству, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды сегодня, 25 февраля 2026 года.

"Указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Кения Садыков Барлыбай Каримович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Руанда по совместительству", – сказано в официальной публикации.

Барлыбай Садыков родился 25 сентября 1964 года. В 1988 году окончил Военный институт Министерства обороны СССР.

Свою дипломатическую карьеру начал с должности атташе Управления стран Европы и Америки Министерства иностранных дел РК в 1993 году.

В разные годы работал на различных руководящих должностях в Центральном аппарате МИД и загранучреждениях РК в Италии, Швейцарии, США. С 2008 по 2012 год занимал должности заместителя директора, директора Департамента многостороннего сотрудничества, а с 2013 по 2015 год являлся послом по особым поручениям МИД РК.

В декабре 2015 года был назначен заместителем постоянного представителя, а в августе 2016 года стал первым заместителем постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

С 2018 по 2019 год был послом Казахстана в Пакистане.

До назначения послом Казахстана в Кении и постоянным представителем Казахстана при Отделении ООН в городе Найроби по совместительству с июля 2019 года был послом Казахстана в Эфиопии и Кении по совместительству.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владеет английским и урду языками.

14 февраля 2026 года Токаев назначил нового начальника Национального университета обороны Казахстана, им стал Бауржан Абжанов.