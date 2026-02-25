#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Политика

Посол Казахстана в Кении назначен послом в Руанде по совместительству

Барлыбай Садыков, посол, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 16:02 Фото: пресс-служба МИД РК
Барлыбай Садыков назначен послом Казахстана в Руанде по совместительству, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды сегодня, 25 февраля 2026 года.

"Указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Кения Садыков Барлыбай Каримович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Руанда по совместительству", – сказано в официальной публикации.

Барлыбай Садыков родился 25 сентября 1964 года. В 1988 году окончил Военный институт Министерства обороны СССР.

Свою дипломатическую карьеру начал с должности атташе Управления стран Европы и Америки Министерства иностранных дел РК в 1993 году.

В разные годы работал на различных руководящих должностях в Центральном аппарате МИД и загранучреждениях РК в Италии, Швейцарии, США. С 2008 по 2012 год занимал должности заместителя директора, директора Департамента многостороннего сотрудничества, а с 2013 по 2015 год являлся послом по особым поручениям МИД РК.

В декабре 2015 года был назначен заместителем постоянного представителя, а в августе 2016 года стал первым заместителем постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

С 2018 по 2019 год был послом Казахстана в Пакистане.

До назначения послом Казахстана в Кении и постоянным представителем Казахстана при Отделении ООН в городе Найроби по совместительству с июля 2019 года был послом Казахстана в Эфиопии и Кении по совместительству.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владеет английским и урду языками.

14 февраля 2026 года Токаев назначил нового начальника Национального университета обороны Казахстана, им стал Бауржан Абжанов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Новые рейсы из Казахстана откроют сразу в несколько стран
19:23, 25 февраля 2026
Новые рейсы из Казахстана откроют сразу в несколько стран
Мусаев назначен послом Казахстана в Андорре
09:08, 14 августа 2023
Мусаев назначен послом Казахстана в Андорре
Касым-Жомарт Токаев назначил двух послов
14:31, 11 ноября 2025
Касым-Жомарт Токаев назначил двух послов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
02:18, 26 февраля 2026
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
01:53, 26 февраля 2026
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
01:23, 26 февраля 2026
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
00:45, 26 февраля 2026
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: