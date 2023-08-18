Кадровая политика акимата не устраивает жителей Талдыкоргана

В социальных сетях не утихают страсти вокруг новых назначений в структуре акимата города Талдыкоргана. Местные жители массово критикуют новое руководство за назначение кадров "извне", сообщает Zakon.kz.

После смены акима Талдыкоргана в июне 2023 года в структуре городской администрации начались кадровые перестановки. Те, кто пришел работать в областной центр из Алматы вместе с экс-главой Асетом Масабаевым, начали массово увольняться. Вместо них пришли новые специалисты, которых местные жители критикуют.

"Неужели у нас нет местных кадров? Все руководители назначаются из города Тараза, Жамбылской области, южных регионов. Они ведь не работают стабильно, приезжают и уезжают через год-полтора. Проекты их остаются, а новый руководитель их не заканчивает и начинает свои новые. Когда этот беспредел прекратится," – говорят местные жители.

Ситуацию корреспонденту Zakon.kz прокомментировал руководитель аппарата акима Талдыкоргана Женис Адамбеков. Он рассказал, что новые кадры назначаются по принципу меритократии.



"Да, у нас есть тенденция, что несколько руководителей отделов написали заявление по собственному желанию и перевелись по семейным обстоятельствам в сторону Алматы и Алматинской области. Аким города Ернат Базил просил их остаться, работать дальше, но они не изъявили желания. Сейчас у акима политика такая, чтобы жители нашей области назначались на руководящие должности. Они будут работать во благо своей Родины и знают специфику областного центра," – рассказал руководитель аппарата.

Женис Андабеков считает, что никаких командных перемещений после смены главы города не было. А большая часть руководителей увольняется из-за колоссального объема работы в структуре администрации Талдыкоргана.



"Назначался по принципу конкурса только один из заместителей акима. Остальные 99% назначаются из местных кадров, те, кто до этого работал в этих отделах, знают работу, и это несмотря на то, что родом из других регионов Казахстана. Я скажу так: с начала года в акимат города поступило более 5 тысяч обращений, в других районах – по 800-1000. Это говорит о большом количестве работы. При необходимости мы работаем и в субботу, и в воскресенье. В будние дни специалисты принимают жителей, оказывают госуслуги, принимают участие в совещаниях," – сообщил Андабеков.



С приходом нового руководства местные чиновники хотят обеспечить стабильность кадров, чтобы они смогли начинать и заканчивать свои проекты в полноценном объеме. Проблем в Талдыкоргане очень много, и сможет ли решить их команда акима Ерната Базила, покажет время. Жители верят, что улучшения в областном центре будут уже совсем скоро.

Ернат Базил стал новым акимом Талдыкоргана 30 июня 2023 года.