Акимат Талдыкоргана хотел потратить 160 млн тенге на уже выполненные работы
Фото: Zakon.kz
Акимат Талдыкоргана хотел выделить из бюджета 160 миллионов тенге на подведение инженерных сетей, которые уже выполнили частные застройщики, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из сообщения прокуратуры Жетысуской области за 6 января 2024 года.
Отмечено, что в области прокуроры предотвратили необоснованное расходование 160 млн тенге бюджетных средств.
"Акимат Талдыкоргана в проектно-сметную документацию по благоустройству дворов включил расходы по подведению инженерных сетей (теплотрасса, канализация), которые уже были выполнены частными застройщиками при строительстве других объектов".Пресс-служба прокуратуры Жетысуской области
По акту надзора приняты меры по корректировке проектных документов с исключением указанных работ и суммы.
"Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности".Пресс-служба прокуратуры Жетысуской области
В конце 2023 года сообщалось о том, что прокуратура Туркестанской области не допустила строительства элитных дач на 270 участках земли в окрестностях Шымкента и предгорьях. Возбуждены восемь уголовных дел.
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