Акимат Талдыкоргана хотел потратить 160 млн тенге на уже выполненные работы

Акимат Талдыкоргана хотел выделить из бюджета 160 миллионов тенге на подведение инженерных сетей, которые уже выполнили частные застройщики, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сообщения прокуратуры Жетысуской области за 6 января 2024 года.

Отмечено, что в области прокуроры предотвратили необоснованное расходование 160 млн тенге бюджетных средств.

"Акимат Талдыкоргана в проектно-сметную документацию по благоустройству дворов включил расходы по подведению инженерных сетей (теплотрасса, канализация), которые уже были выполнены частными застройщиками при строительстве других объектов". Пресс-служба прокуратуры Жетысуской области

По акту надзора приняты меры по корректировке проектных документов с исключением указанных работ и суммы.

"Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности". Пресс-служба прокуратуры Жетысуской области

В конце 2023 года сообщалось о том, что прокуратура Туркестанской области не допустила строительства элитных дач на 270 участках земли в окрестностях Шымкента и предгорьях. Возбуждены восемь уголовных дел.