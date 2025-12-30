#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
504.76
593.8
6.5
События

Нуртас Карипбаев освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма

Нуртас Карипбаев, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 17:28 Фото: gov.kz
30 декабря 2025 года Нуртаса Карипбаева освободили от должности председателя Комитета индустрии туризма, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Приказом министра туризма и спорта Республики Казахстан Карипбаев Нуртас Галымович освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма в связи с переходом на другую работу", – говорится в сообщении.

Он занимал эту должность с мая 2024 года.

29 декабря сообщалось об освобождении Марии Хаджиевой от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Попали в аварию зимой: какую страховку нужно иметь водителям в Казахстане, чтобы не разориться
18:01, Сегодня
Попали в аварию зимой: какую страховку нужно иметь водителям в Казахстане, чтобы не разориться
Дастан Рыспеков освобожден от должности главы Комитета индустрии туризма МКС РК
18:30, 18 августа 2023
Дастан Рыспеков освобожден от должности главы Комитета индустрии туризма МКС РК
Глава Комитета автотранспорта и транспортного контроля освобожден от должности
12:12, 06 октября 2025
Глава Комитета автотранспорта и транспортного контроля освобожден от должности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: