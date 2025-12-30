Нуртас Карипбаев освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма

30 декабря 2025 года Нуртаса Карипбаева освободили от должности председателя Комитета индустрии туризма, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Приказом министра туризма и спорта Республики Казахстан Карипбаев Нуртас Галымович освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма в связи с переходом на другую работу", – говорится в сообщении.

Он занимал эту должность с мая 2024 года.

29 декабря сообщалось об освобождении Марии Хаджиевой от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.