Токаев примет участие в саммите БРИКС

24 августа 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие посредством видеоконференцсвязи в заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС плюс", сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Акорде, заседание состоится в рамках 15-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

"По приглашению президента ЮАР Сирила Рамафосы президент Казахстана выступит на заседании в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лидеры развивающихся стран, представляющих почти половину населения планеты, включая Китай и Россию, встречаются в ЮАР на ключевом саммите, призванном укрепить их союз в качестве противовеса Западу.

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Саммит группы БРИКС в Йоханнесбурге начался во вторник, 22 августа, и проходит под председательством президента ЮАР Сирила Рамафосы. В нем принимают участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также глава Китая Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Отмечалось, что на встрече также будут присутствовать десятки лидеров других стран Африки, Азии и Ближнего Востока, многие из которых надеются присоединиться к блоку.